شهيد جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن لبناني، اليوم السبت، جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة قلاويه جنوب لبنان.

ونفذت مسيرة للاحتلال غارة بصاروخ موجه مستهدفة مركبة مدنية قرب المدرسة الرسمية في حي الطبالة في بلدة قلاويه ما أدى إلى استشهاد مواطن، كما القت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة كفركلا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال شن "أكبر عدوان جوي يستهدف منطقة اقتصادية بحتة منذ انتهاء حرب الـ66 يوما"، وذكرت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت فجر اليوم سلسلة غارات جوية تجاوزت الـ10، مستهدفة بشكل مباشر مجموعة من معارض بيع الجرافات والحفارات على طريق المصيلح -الزهراني جنوب لبنان.

وأضافت أن الطائرات المغيرة ألقت عددا كبيرا من الصواريخ التي حول انفجارها المنطقة إلى "كتلة نارية أشبه بزلزال".

ولفتت إلى أن الغارات أدت إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة.

وتسببت الغارات المعادية بإقفال طريق المصيلح - النبطية بسبب الحفر وتسرب كبير لمادة الزيوت من الآليات المستهدفة، عملت جرافات الدفاع المدني بعدها على إزالة الردم والعوائق وإعادة فتحها.

