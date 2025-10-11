شؤون فلسطينية

تصل الأحد..القوات الأمريكية لن تدخل غزة وستتمركز في هذه المنطقة

تصل الأحد..القوات الأمريكية لن تدخل غزة وستتمركز في هذه المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، برفقة قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر، مواقع الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، للتأكد من انسحاب القوات إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن ويتكوف وكوبر وصلا إلى غزة برفقة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بهدف مراقبة اكتمال الانسحاب وفق خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها.

وأكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر أن زيارته تهدف إلى بحث إنشاء مركز لتنسيق أنشطة دعم الاستقرار بعد وقف النار، مشيراً إلى أن الجنود الأميركيين استجابوا لدعوة إحلال السلام في الشرق الأوسط، ضمن توجيهات القيادة العليا، دون أن يتمركزوا داخل قطاع غزة.

وشهدت المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، خصوصاً وسط غزة وشرق خان يونس في أقصى جنوب القطاع، فتح الطرق أمام السكان للعودة، بما في ذلك شارعا صلاح الدين والرّشيد الساحلي. بينما سيتمركز الجيش على مسافات مختلفة قرب الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية.

وأوضح مسؤول أميركي أن القوات الأميركية التي ستصل محيط القطاع صباح الأحد، لن تدخل غزة، وسيتمركز الجنود في قاعدة "هاتسور" الجوية قرب مدينة "أشدود" الإسرائيلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

وتضم القوة الأميركية نحو 200 جندي، مهمتهم الإشراف على مركز تنسيق مدني-عسكري لإدارة المساعدات الإنسانية والدعم الأمني، إضافة إلى مراقبة تنفيذ وقف النار. وسيشارك في المركز ممثلون عن الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض، لتسهيل الانتقال إلى حكم مدني مستقر. ومن بين مهام المركز الأساسية نزع سلاح حركة حماس والتأكد من تنفيذ ذلك. كما سينضم فريق من العسكريين المصريين والقطريين والأتراك للإشراف على تطبيق الاتفاق، بحسب مصادر فرانس برس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الأولى من خطة وقف النار وتبادل الأسرى، بعد مفاوضات غير مباشرة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، بمشاركة تركيا. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق، ما أتاح عودة آلاف النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعد دمار واسع شهدته المنطقة.

