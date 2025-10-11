غزة: انتشال 100 شهيد تظهر عليهم آثار إعدام

رام الله - دنيا الوطنقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال نحو 10 آلاف جثمان من تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن 100 شهيد تم انتشالهم تظهر عليهم آثار إعدام ميداني. وأكد بصل على الحاجة الملحة لمعالجة ملف انتشال الجثامين بشكل عاجل.وأوضح بصل خلال تصريحات للتلفزيون العربي أن الدفاع المدني تلقى منذ صباح اليوم 75 نداء استغاثة من أهالي يناشدون لإنقاذ أبنائهم من تحت الركام في مناطق شديدة الدمار، لكن غياب المعدات الثقيلة حال دون الاستجابة الفورية لهذه النداءات، في ظل الدمار الهائل الذي أصاب شمال القطاع. وأضاف أن عشرات الآلاف من المواطنين العائدين لم يجدوا مأوى بسبب انهيار البنية التحتية بالكامل.من جهته، قال عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية غزة، للتلفزيون العربي، إن أكثر من 85% من الآليات الثقيلة تضررت أو دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي، مما يعقد جهود إعادة فتح الشوارع وإنجاز عمليات الإغاثة والإعمار. وأكد النبيه أن كل شارع في غزة تعرض لأضرار كبيرة، وأن إعادة فتح المدينة تستلزم آليات متطورة ودعمًا عاجلًا.وأوضح أن بلدية غزة قدمت خطة ثلاثية المراحل لإعادة إعمار البلديات، وتمت مناقشتها مع مؤسسات دولية، مشدداً على أن توفير المياه وإعادة فتح الشوارع وجمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي تشكل أولويات قصوى في المرحلة الراهنة.وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية دمرت جراء العدوان الإسرائيلي، كما دمر الاحتلال أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وهجّر مليوني شخص قسريًا من منازلهم، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.