الخارجية المصرية: قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب لبحث تنفيذ اتفاق غزة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان السبت، إن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول "التنسيق والتعاون المتميز بين الرئيسين السيسي وترامب"، مشيرة إلى أن المباحثات ركزت على تفاصيل الترتيبات الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالقمة، والمشاركة الدولية الواسعة المنتظرة فيها.وأضاف البيان أن قمة شرم الشيخ ستُخصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق غزة التاريخي الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية أميركية، ويهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي شامل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القمة المرتقبة بأنها "حدث تاريخي فريد من نوعه"، مشيدًا بالدور الريادي لمصر والرئيس السيسي في التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وتحقيق التفاهمات التي مهّدت لوقف الحرب.في المقابل، أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن تقدير مصر العميق لالتزام الإدارة الأمريكية بدعم جهود السلام، مؤكدًا أن الرئيس السيسي "يولي اهتمامًا بالغًا بإنجاح خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب"، مشددًا على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض في مرحلتيه الأولى والثانية لضمان استدامة التهدئة.وأوضح عبد العاطي أن التطورات الأخيرة "تعكس القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والمبنية على تبنّي الحلول السلمية بدلًا من الوسائل العسكرية لتسوية النزاعات"، مشيرًا إلى أن تحقيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر الأسبوع الجاري للمشاركة في قمة شرم الشيخ ومتابعة مراسم توقيع الاتفاق بين حماس وإسرائيل، الذي يمثل - بحسب مصادر دبلوماسية - المرحلة الأولى من تطبيق خطة وقف الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع.