شؤون فلسطينية

إسرائيل تبدأ نقل الأسرى وترفض الإفراج عن أسماء بارزة بينها الطبيب حسام أبوصفية

إسرائيل تبدأ نقل الأسرى وترفض الإفراج عن أسماء بارزة بينها الطبيب حسام أبوصفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، تنفيذ الترتيبات اللوجستية الخاصة بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة مع حركة "حماس"، والتي تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مئات الجنود من وحدة "نحشون" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، شرعوا في نقل الأسرى من خمسة سجون مختلفة إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر"، تمهيدًا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية تشمل نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُفرج عن بعضهم إلى الضفة الغربية والقدس، بينما سيتم ترحيل آخرين إلى غزة أو إلى دول أجنبية.

ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إن نحو 9 آلاف أسير فلسطيني سيبقون خلف القضبان حتى بعد تنفيذ الصفقة.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد نشرت أمس لائحة بأسماء الأسرى المحكومين الذين سيُطلق سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتتكشف بعدها تفاصيل جديدة. إذ أفادت مصادر إسرائيلية بأن الكشف النهائي شمل 195 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، من بينهم 60 أسيرًا من حركة "حماس"، وفق ما نقل موقع والا العبري.

كما ذكرت المصادر أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من القادة البارزين ضمن الأسرى لأسباب "أمنية وسياسية حساسة".

وأوضحت التقارير أن من بين المستبعدين مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، إلى جانب قيادات بارزة في حركة "حماس" وكتائب القسام، منهم حسن سلامة، وإبراهيم حامد، ومحمود عطا الله، وحكيم عواد.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في حركة "حماس" أن الاحتلال رفض الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة، والدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في القطاع، رغم المطالب المتكررة بإدراجهما ضمن الصفقة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الدكتور أبو صفية في ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء اقتحامها مستشفى كمال عدوان، الذي كان آنذاك آخر مرفق طبي عامل في شمال القطاع. ووفق منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، جرى اعتقاله في "ظروف قاسية ومخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية العاملين في المجال الطبي".

أما الدكتور مروان الهمص، فاعتُقل في يوليو/تموز 2025 خلال مهمة ميدانية في خان يونس، بعد أن كان يشرف على المستشفيات الميدانية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب تقرير لشبكة CNN، يُعد الطبيبان من أبرز الكفاءات الطبية في غزة، وقد أثار احتجازهما إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الطبية الدولية، التي طالبت بالإفراج الفوري عنهما، معتبرة أن استمرار احتجازهما "يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة تنفيذ الصفقة ميدانيًا، دون أي تغطية إعلامية أو مظاهر احتفالية، التزامًا ببنود وثيقة التفاهمات الموقعة في شرم الشيخ بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية وأمريكية.

وتنص الوثيقة على تنفيذ عملية التبادل خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار، تحت إشراف دولي مباشر، وبمراقبة لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر.

أخبار ذات صلة

تصل الأحد..القوات الأمريكية لن تدخل غزة وستتمركز في هذه المنطقة

تصل الأحد..القوات الأمريكية لن تدخل غزة وستتمركز في هذه المنطقة

غزة: انتشال 100 شهيد تظهر عليهم آثار إعدام

غزة: انتشال 100 شهيد تظهر عليهم آثار إعدام

إسرائيل تبدأ نقل الأسرى وترفض الإفراج عن أسماء بارزة بينها الطبيب حسام أبوصفية

إسرائيل تبدأ نقل الأسرى وترفض الإفراج عن أسماء بارزة بينها الطبيب حسام أبوصفية

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة لا تقل عن 50%

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة لا تقل عن 50%

9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة جنين

استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

اتفاق سوري لبناني لتسليم السجناء وفتح صفحة جديدة بين البلدين

اتفاق سوري لبناني لتسليم السجناء وفتح صفحة جديدة بين البلدين

الخارجية المصرية: قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب لبحث تنفيذ اتفاق غزة

الخارجية المصرية: قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب لبحث تنفيذ اتفاق غزة

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في &quot;مقام الشهيد&quot;

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في "مقام الشهيد"

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد