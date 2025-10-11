إسرائيل تبدأ نقل الأسرى وترفض الإفراج عن أسماء بارزة بينها الطبيب حسام أبوصفية

رام الله - دنيا الوطنبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، تنفيذ الترتيبات اللوجستية الخاصة بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة مع حركة "حماس"، والتي تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مئات الجنود من وحدة "نحشون" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، شرعوا في نقل الأسرى من خمسة سجون مختلفة إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر"، تمهيدًا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن العملية تشمل نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُفرج عن بعضهم إلى الضفة الغربية والقدس، بينما سيتم ترحيل آخرين إلى غزة أو إلى دول أجنبية.ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إن نحو 9 آلاف أسير فلسطيني سيبقون خلف القضبان حتى بعد تنفيذ الصفقة.وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد نشرت أمس لائحة بأسماء الأسرى المحكومين الذين سيُطلق سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتتكشف بعدها تفاصيل جديدة. إذ أفادت مصادر إسرائيلية بأن الكشف النهائي شمل 195 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، من بينهم 60 أسيرًا من حركة "حماس"، وفق ما نقل موقع والا العبري.كما ذكرت المصادر أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من القادة البارزين ضمن الأسرى لأسباب "أمنية وسياسية حساسة".وأوضحت التقارير أن من بين المستبعدين مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، إلى جانب قيادات بارزة في حركة "حماس" وكتائب القسام، منهم حسن سلامة، وإبراهيم حامد، ومحمود عطا الله، وحكيم عواد.وفي السياق ذاته، أكد مصدر في حركة "حماس" أن الاحتلال رفض الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة، والدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في القطاع، رغم المطالب المتكررة بإدراجهما ضمن الصفقة.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الدكتور أبو صفية في ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء اقتحامها مستشفى كمال عدوان، الذي كان آنذاك آخر مرفق طبي عامل في شمال القطاع. ووفق منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، جرى اعتقاله في "ظروف قاسية ومخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية العاملين في المجال الطبي".أما الدكتور مروان الهمص، فاعتُقل في يوليو/تموز 2025 خلال مهمة ميدانية في خان يونس، بعد أن كان يشرف على المستشفيات الميدانية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.وبحسب تقرير لشبكة CNN، يُعد الطبيبان من أبرز الكفاءات الطبية في غزة، وقد أثار احتجازهما إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الطبية الدولية، التي طالبت بالإفراج الفوري عنهما، معتبرة أن استمرار احتجازهما "يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة تنفيذ الصفقة ميدانيًا، دون أي تغطية إعلامية أو مظاهر احتفالية، التزامًا ببنود وثيقة التفاهمات الموقعة في شرم الشيخ بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية وأمريكية.وتنص الوثيقة على تنفيذ عملية التبادل خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار، تحت إشراف دولي مباشر، وبمراقبة لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر.