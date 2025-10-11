عربي

نائب لبناني: اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيدا.. وإسرائيل تحضر لشيء ما في لبنان

نائب لبناني: اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيدا.. وإسرائيل تحضر لشيء ما في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
حذّر النائب اللبناني غسان سكاف من مؤشرات تصعيد وشيكة على الحدود الجنوبية، معتبرًا أن المشهد الأمني والسياسي في لبنان ينذر بتطورات خطيرة، في ظل ما وصفه بـ"التحركات غير المريحة" التي تشهدها الأجواء اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.

وقال سكاف في تصريحات صحافية اليوم السبت، إن كثافة الطلعات الجوية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة في أجواء لبنان "تدل على أن إسرائيل تُحضّر لأمر ما"، مضيفًا أن الوضع العام "غير مريح إطلاقًا".

وأوضح أن اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيداً سياسياً وعسكرياً، بعدما كان يعتمد على الارتباط الميداني بما يجري في القطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تُحتّم على الحزب "التعامل بواقعية مع الحل الغزاوي وتبنّي مقاربة مشابهة في الجنوب اللبناني".

وأضاف سكاف أن أي مفاوضات مقبلة بشأن الجنوب اللبناني "ينبغي أن تستند إلى منطق الحل الذي أُقر في غزة، بحيث يتحول الحزب من موقع الإسناد العسكري إلى موقع دعم الاستقرار السياسي والأمني".

وفي السياق نفسه، ندّد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجر السبت مناطق في جنوب لبنان، مؤكداً أن "العدوان الجديد يأتي بلا مبرر، ويستهدف منشآت مدنية في انتهاك واضح للسيادة اللبنانية".

وقال عون إن "خطورة هذا التصعيد تكمن في توقيته، إذ يأتي بعد دخول اتفاق وقف الحرب في غزة حيّز التنفيذ، وبعد قبول الفصائل الفلسطينية بآلية احتواء السلاح وفق بنود الاتفاق".

وتابع الرئيس اللبناني متسائلًا: "إذا كان لبنان قد زُجّ في حرب غزة تحت شعار الإسناد للمقاومة، أفلا يستحق اليوم أن يُسند باتفاق الهدنة نفسه، خصوصًا بعدما أجمعت الأطراف كافة على تأييده؟".

وتعيش المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني منذ فجر اليوم حالة من التوتر، إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مواقع مدنية وصناعية، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين، وفق مصادر أمنية محلية.

نائب لبناني: اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيدا.. وإسرائيل تحضر لشيء ما في لبنان

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في "مقام الشهيد"

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

تسرب غازات سامّة يثير موجة اختناق وغضب في قابس جنوبي تونس

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في "مقام الشهيد"

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

تسرب غازات سامّة يثير موجة اختناق وغضب في قابس جنوبي تونس