نائب لبناني: اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيدا.. وإسرائيل تحضر لشيء ما في لبنان





وأضاف سكاف أن أي مفاوضات مقبلة بشأن الجنوب اللبناني "ينبغي أن تستند إلى منطق الحل الذي أُقر في غزة، بحيث يتحول الحزب من موقع الإسناد العسكري إلى موقع دعم الاستقرار السياسي والأمني".



وفي السياق نفسه، ندّد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجر السبت مناطق في جنوب لبنان، مؤكداً أن "العدوان الجديد يأتي بلا مبرر، ويستهدف منشآت مدنية في انتهاك واضح للسيادة اللبنانية".



وقال عون إن "خطورة هذا التصعيد تكمن في توقيته، إذ يأتي بعد دخول اتفاق وقف الحرب في غزة حيّز التنفيذ، وبعد قبول الفصائل الفلسطينية بآلية احتواء السلاح وفق بنود الاتفاق".



وتابع الرئيس اللبناني متسائلًا: "إذا كان لبنان قد زُجّ في حرب غزة تحت شعار الإسناد للمقاومة، أفلا يستحق اليوم أن يُسند باتفاق الهدنة نفسه، خصوصًا بعدما أجمعت الأطراف كافة على تأييده؟".



وتعيش المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني منذ فجر اليوم حالة من التوتر، إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مواقع مدنية وصناعية، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين، وفق مصادر أمنية محلية.



رام الله - دنيا الوطنحذّر النائب اللبناني غسان سكاف من مؤشرات تصعيد وشيكة على الحدود الجنوبية، معتبرًا أن المشهد الأمني والسياسي في لبنان ينذر بتطورات خطيرة، في ظل ما وصفه بـ"التحركات غير المريحة" التي تشهدها الأجواء اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.وقال سكاف في تصريحات صحافية اليوم السبت، إن كثافة الطلعات الجوية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة في أجواء لبنان "تدل على أن إسرائيل تُحضّر لأمر ما"، مضيفًا أن الوضع العام "غير مريح إطلاقًا".وأوضح أن اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيداً سياسياً وعسكرياً، بعدما كان يعتمد على الارتباط الميداني بما يجري في القطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تُحتّم على الحزب "التعامل بواقعية مع الحل الغزاوي وتبنّي مقاربة مشابهة في الجنوب اللبناني".