شؤون فلسطينية

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 151 شهيدا (منهم 116 انتشال) و72 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,615 شهيدا وأكثر من 19,177 إصابة.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,598 شهيدا و57,849 مصابا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 463 شهيدا من بينهم 157 طفلا، ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) عن المجاعة في غزة سجلت 185 حالة وفاة من بينهم 42 طفلا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ أمس الجمعة، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الاتفاق في وقت متأخر ليلة الجمعة.

تصل الأحد..القوات الأمريكية لن تدخل غزة وستتمركز في هذه المنطقة

غزة: انتشال 100 شهيد تظهر عليهم آثار إعدام

إسرائيل تبدأ نقل الأسرى وترفض الإفراج عن أسماء بارزة بينها الطبيب حسام أبوصفية

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة لا تقل عن 50%

9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة جنين

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

اتفاق سوري لبناني لتسليم السجناء وفتح صفحة جديدة بين البلدين

الخارجية المصرية: قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب لبحث تنفيذ اتفاق غزة

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في &quot;مقام الشهيد&quot;

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

