شؤون فلسطينية

استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة جنين

استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في مدينة جنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع شهيد بالقرب من دوار السينما، ونقلته إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الاحتلال في البطن والرقبة.

كما أصيب طفل (15 عاما) بشظايا الرصاص الحي في الأطراف، بالقرب من دوار السينما، ونقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشهيد هو الشاب محمد عدنان يوسف سلامة (25 عاما).

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة جنين، وسط إطلاق الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب سلامة، وإصابة طفل بشظايا الرصاص.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت فرقة من الجنود المشاة في منطقة دوار السينما وسط المدينة، وفي محيط مستشفى جنين الحكومي ومستشفى الأمل، واعتقلت شابا-لم تعرف هويته بعد.

وباستشهاد الشاب سلامة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 50 شهيدا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي طال أيضا عدة بلدات وقرى في المحافظة.

ودمر الاحتلال خلال عدوانه، أكثر من 600 منزل بشكل كامل في مخيم جنين، كما هدم نحو ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، ما أدى إلى تهجير ونزوح نحو 22 ألف مواطن من سكان المخيم إلى المدينة وبلدات وقرى المحافظة.

