الرئيس عباس: نأمل أن يسود الأمن والسلام بيننا وبين إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الوطنية بدأت تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها أمام الولايات المتحدة، معرباً عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية من رام الله، وصف الرئيس اليوم بأنه "لحظة تاريخية" مع دخول الخطة الأميركية حيز التنفيذ، مشدداً على أهمية مواصلة الإصلاحات في مؤسسات الصحة والأمن، لتصبح السلطة نموذجاً يحتذى به في القيادة وإدارة شؤون الشعب الفلسطيني.وقال عباس إنه يأمل أن يسود الأمن والاستقرار بين فلسطين وإسرائيل، مؤكداً أن الهدف من الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتمثل في تعزيز السلام.وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن السلطة الفلسطينية تعوّل على لعب دور مهم في قطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب، على الرغم من تهميش الخطة الأميركية لها في الوقت الحالي، كما أنها تعتمد على الدعم العربي لضمان حضورها وفاعليتها، رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وفق وكالة "رويترز".وأكد عباس استمرار التزامه بالتصدي للفساد وإجراء الانتخابات وغيرها من الإصلاحات التي تطالب بها الدول الغربية، كجزء من تعزيز شرعية السلطة واستقرارها.من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، محذراً السكان من الاقتراب من مناطق معينة في شمال وجنوب قطاع غزة، بينها بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية، خان يونس، رفح، ومحاور تمركز القوات الإسرائيلية.و مع بدء الهدنة، بدأ آلاف الفلسطينيين العودة من جنوب القطاع إلى شماله، فيما شوهدت طوابير من الرجال والنساء والأطفال على الطريق الساحلية، وسط أجواء من الترقب بعد انتهاء العمليات العسكرية.