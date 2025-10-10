حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كل من حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيانًا مشتركًا أكدت فيه تمسكها بحق الأسرى الفلسطينيين ورفضها لأي وصاية أو تدخل أجنبي في إدارة قطاع غزة، وذلك على خلفية الإعلان عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.و تقدمت الفصائل الثلاث بتحية إجلال للشعب الفلسطيني، خاصة سكان قطاع غزة الذين صمدوا أمام الإبادة الجماعية، مشيدة بصمود الأسرى والشهداء وذويهم، وبتضحيات المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ونازحين. وأكدت الفصائل أن الثبات الشعبي والمقاومة أفشل مخططات الاحتلال الرامية إلى التهجير والاقتلاع، وأن المفاوضات الوطنية أسفرت عن خطوات أولية لإنهاء الحرب وإنقاذ المئات من الأسرى.كما أشاد البيان بالجهود الداعمة من الوسطاء الدوليين والدول العربية، بما في ذلك مصر وقطر وتركيا، ودعا الفصائل كافة والشركاء الدوليين لمواصلة الضغط على الاحتلال لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.وشددت الفصائل على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز التكافل الاجتماعي في غزة ودعم الأسر المتضررة وتأمين احتياجات المواطنين، مع التأكيد على الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين جميع القوى الفلسطينية لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء مؤسسات القطاع.وفي ختام البيان، جددت الفصائل تأكيدها على استمرار المقاومة بكل أشكالها حتى تحقيق جميع الحقوق الوطنية، بما في ذلك إزالة الاحتلال، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع الالتزام الكامل بتحرير جميع الأسرى.