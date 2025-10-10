عربي

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في "مقام الشهيد"

رام الله - دنيا الوطن
 شهدت العاصمة الجزائرية جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعد إقامة المهرجان الدولي للشريط المرسوم "فيبدا"، حيث شارك مراهقون وأطفال في عروض تنكرية تمثل شخصيات الأنمي وألعاب الفيديو والمسلسلات، ما أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد النقاش إلى البرلمان.

وأقيم المهرجان في ساحة رياض الفتح أمام مقام الشهيد، الذي يخلد ذكرى شهداء الثورة الجزائرية، ويضم تماثيل ومتحفاً يكرم ضحايا الاستقلال. ورغم أن الحدث هدفه تقديم تجربة ترفيهية وفنية للشباب، إلا أن صور المشاركين بأزياء "الكوسبلاي" التي تحتوي أحياناً على رموز غير مألوفة، اعتبرها البعض مسيئة لرمز الشهداء.

الجدل لم يقتصر على منصات التواصل الاجتماعي، بل وصل إلى المجلس الشعبي الوطني، حيث طالب النائب زكريا بلخير بفتح تحقيق حول منح تراخيص إقامة الفعالية، مشيراً إلى أن بعض المشاركين تأثروا بما وصفه "فكر عبدة الشيطان". ووجه رئيس لجنة التربية الوطنية والبحث العلمي والشؤون الدينية عريضة رسمية إلى الوزير الأول للتدقيق في تنظيم الحفل ومراعاة القيم الوطنية والدينية.

في المقابل، اعتبر الأمين العام السابق للمجلس الإسلامي الأعلى بوزيد بومدين أن بعض الانتقادات لا تفرق بين محتوى ثقافي مستمد من الأنمي وبين الرموز الدينية، موضحاً أن رسوم وألعاب الأنمي تقدم قضايا عامة تتوافق مع سن الشباب، مثل العدالة والحرية، وتعمل على تحفيز الإبداع والمواهب.

من جانبه، رأى المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن المهرجان يمثل فرصة للأطفال والمراهقين للتعبير عن مواهبهم في الرسم والتمثيل والتقليد، وأن التأثر بالرسوم المتحركة ليس جديداً، لكن التحدي اليوم يكمن في صعوبة التحكم بالمحتوى عبر الإنترنت ووسائل التواصل، ما يستدعي تنظيم المهرجانات بطريقة تضمن احترام القيم الاجتماعية والثقافية وتوجيه الشباب نحو محتوى مناسب.

الحدث أعاد النقاش حول مدى ملاءمة الفعاليات الفنية والثقافية للأطفال والشباب، وأهمية إشراك السلطات المعنية في تنظيم المحتوى ومراقبته لتجنب أي تجاوزات قد تؤدي إلى صدام بين الأجيال أو الإساءة للرموز الوطنية والدينية.


