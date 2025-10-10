الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة قد "ولّد أملا جديدا للإغاثة أخيرا"، وشدد على أن الأمم المتحدة وشركاءها على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية على الفور.وأفاد المكتب بأن آلاف النازحين استأنفوا حركتهم باتجاه مناطقهم في شمال القطاع - معظمهم سيرا على الأقدام، وذلك في غضون دقائق من إعلان سلطات الاحتلال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم.وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم الجمعة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الحاجة إلى "فتح معابر إضافية، وحركة آمنة لعمال الإغاثة وجميع المدنيين الآخرين، ودخول البضائع دون قيود، وإصدار تأشيرات للموظفين، وإتاحة مساحة لنا ولشركائنا من المنظمات غير الحكومية للعمل، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية" لكي تتمكن المنظمة من تنفيذ خطتها الإنسانية التي حددها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.وأكد دوجاريك أنه بعد عامين من الحرب، "هناك حاجة ماسة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لتمكين التعافي"، مضيفا أن القطاع الخاص بالغ الأهمية أيضا. وناشد جميع القادة المؤيدين لوقف إطلاق النار مساعدة الأمم المتحدة في تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ العمليات الإنسانية دون عوائق ودعم الاستجابة بسخاء.وكان فليتشر قد أوضح أن الأمم المتحدة لديها 170 ألف طن متري من الإمدادات - بما في ذلك الغذاء والدواء - جميعها جاهزة للدخول إلى غزة، مع وجود مزيد من المساعدات قيد الإعداد. وخلال الأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، تهدف المنظمة إلى زيادة حجم الإمدادات الواردة إلى مئات الشاحنات يوميا.يذكر أن الفرق الإنسانية في غزة جمعت يوم أمس إمدادات أساسية، بما في ذلك الوقود، من معبر كرم أبو سالم، حيث قامت أيضا بتفريغ الإمدادات الواردة لتجديد المخزونات "التي ستدخل في الأيام المقبلة"، وفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة.وصرح دوجاريك أيضا بأن أمين عام الأمم المتحدة أجرى اتصالات هاتفية منفصلة اليوم بكل من رئيس الوزراء القطري، الرئيس المصري، وملك الأردن، لبحث الوضع على الأرض وتطبيق خطة وقف إطلاق النار.وجدد الأمين العام خلال المناقشات، التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لتطبيق الخطة، خاصة حشد الإمكانات الكاملة لتوصيل المساعدات الإنسانية.