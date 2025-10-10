شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة قد "ولّد أملا جديدا للإغاثة أخيرا"، وشدد على أن الأمم المتحدة وشركاءها على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية على الفور.

وأفاد المكتب بأن آلاف النازحين استأنفوا حركتهم باتجاه مناطقهم في شمال القطاع - معظمهم سيرا على الأقدام، وذلك في غضون دقائق من إعلان سلطات الاحتلال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم.

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم الجمعة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الحاجة إلى "فتح معابر إضافية، وحركة آمنة لعمال الإغاثة وجميع المدنيين الآخرين، ودخول البضائع دون قيود، وإصدار تأشيرات للموظفين، وإتاحة مساحة لنا ولشركائنا من المنظمات غير الحكومية للعمل، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية" لكي تتمكن المنظمة من تنفيذ خطتها الإنسانية التي حددها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.

وأكد دوجاريك أنه بعد عامين من الحرب، "هناك حاجة ماسة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لتمكين التعافي"، مضيفا أن القطاع الخاص بالغ الأهمية أيضا. وناشد جميع القادة المؤيدين لوقف إطلاق النار مساعدة الأمم المتحدة في تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ العمليات الإنسانية دون عوائق ودعم الاستجابة بسخاء.

وكان فليتشر قد أوضح أن الأمم المتحدة لديها 170 ألف طن متري من الإمدادات - بما في ذلك الغذاء والدواء - جميعها جاهزة للدخول إلى غزة، مع وجود مزيد من المساعدات قيد الإعداد. وخلال الأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، تهدف المنظمة إلى زيادة حجم الإمدادات الواردة إلى مئات الشاحنات يوميا.

يذكر أن الفرق الإنسانية في غزة جمعت يوم أمس إمدادات أساسية، بما في ذلك الوقود، من معبر كرم أبو سالم، حيث قامت أيضا بتفريغ الإمدادات الواردة لتجديد المخزونات "التي ستدخل في الأيام المقبلة"، وفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة.

وصرح دوجاريك أيضا بأن أمين عام الأمم المتحدة أجرى اتصالات هاتفية منفصلة اليوم بكل من رئيس الوزراء القطري، الرئيس المصري، وملك الأردن، لبحث الوضع على الأرض وتطبيق خطة وقف إطلاق النار.

وجدد الأمين العام خلال المناقشات، التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لتطبيق الخطة، خاصة حشد الإمكانات الكاملة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

أخبار ذات صلة

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

تقارير إسرائيلية: احتجاز 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة في معتقل &quot;سديه تيمان&quot;

تقارير إسرائيلية: احتجاز 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة في معتقل "سديه تيمان"

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

حماس تعلق على وجود بنود سرية في اتفاق غزة..وتساؤلات حول ملاحق &quot;الطوارئ&quot;

حماس تعلق على وجود بنود سرية في اتفاق غزة..وتساؤلات حول ملاحق "الطوارئ"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

36 إصابة إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بيتا وحوارة ودير شرف بنابلس

36 إصابة إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بيتا وحوارة ودير شرف بنابلس

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في &quot;مقام الشهيد&quot;

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في "مقام الشهيد"

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

تسرب غازات سامّة يثير موجة اختناق وغضب في قابس جنوبي تونس

تسرب غازات سامّة يثير موجة اختناق وغضب في قابس جنوبي تونس