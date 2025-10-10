شؤون فلسطينية

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر طبية، بأن جثامين 152 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة، من بينها جثامين 132 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض.

وذكرت المصادر، أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات الاحتلال التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته السابقة.

وبحسب المصادر، استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوب مدينة غزة، واستشهد مواطن في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، واستشهد مواطنان في غارة للاحتلال جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ووصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 43 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شهيدا، و4 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و13 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و32 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67,211 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و169,961 جريحا، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

أخبار ذات صلة

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك: لن نتخلى عن الأسرى ولن نقبل وصاية أجنبية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

تقارير إسرائيلية: احتجاز 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة في معتقل &quot;سديه تيمان&quot;

تقارير إسرائيلية: احتجاز 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة في معتقل "سديه تيمان"

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

حماس تعلق على وجود بنود سرية في اتفاق غزة..وتساؤلات حول ملاحق &quot;الطوارئ&quot;

حماس تعلق على وجود بنود سرية في اتفاق غزة..وتساؤلات حول ملاحق "الطوارئ"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الأمم المتحدة: مستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

20 شهيدا وانتشال جثامين 132 آخرين في قطاع غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

36 إصابة إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بيتا وحوارة ودير شرف بنابلس

36 إصابة إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بيتا وحوارة ودير شرف بنابلس

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في &quot;مقام الشهيد&quot;

الجزائر.. جدل واسع بعد حفل تنكري في "مقام الشهيد"

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

تسرب غازات سامّة يثير موجة اختناق وغضب في قابس جنوبي تونس

تسرب غازات سامّة يثير موجة اختناق وغضب في قابس جنوبي تونس