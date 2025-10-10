مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، من وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، حيث بحث معه آخر المستجدات السياسية والميدانية خاصة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأكد مصطفى، جاهزية دولة فلسطين للعمل في قطاع غزة وتنفيذ خطط الإغاثة العاجلة والتعافي وإعادة الإعمار، بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ إعلان نيويورك في ضوء اتفاق غزة، وصولا للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين.من جانبه، رحب وزير خارجية الدنمارك بالتوصل لوقف إطلاق النار ودعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار بما يقود إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.كما شدد على ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات جدية لتحسين الوضع القائم في الضفة الغربية، مؤكدا دعم الدنمارك لمؤسسات دولة فلسطين والبرنامج الإصلاحي للحكومة، وقرارهم الانضمام إلى التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر.