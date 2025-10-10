عربي

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد

لبنان: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات داخل البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم الجمعة، عن إحباط شبكة تعمل لصالح إسرائيل وكانت تستعد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، شملت تفجيرات واغتيالات داخل لبنان. وأوضح بيان رسمي أن أحد الموقوفين اعترف بأن الشبكة نفذت عمليات اغتيال استهدفت مسؤولين في "الجماعة الإسلامية".

وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية شملت متابعة دقيقة على المستويين الميداني والفني، وأسفرت عن مداهمات في عدة مناطق لبنانية، بمشاركة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، حيث تم ضبط معدات وآليات تستخدم في الأنشطة الإجرامية، وتوقيف أربعة أشخاص، بينهم لبنانيان، وفلسطيني، ولبناني يحمل الجنسية البرازيلية.

وأكدت المديرية أن التحقيقات ما زالت مستمرة تحت إشراف الجهات المختصة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل إضافية حول الشبكة وملابسات القضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية لمكافحة شبكات التجسس والعملاء المتعاونين مع إسرائيل، حيث سبق أن أوقفت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية 32 شخصاً يشتبه في تزويدهم معلومات دقيقة عن مواقع "حزب الله" وتحركات عناصره خلال الحرب الأخيرة على لبنان. وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً في تسعة ملفات تراوحت بين ستة أشهر وثماني سنوات، بينما لا تزال 23 ملفاً آخر قيد النظر.

وبحسب مصادر قضائية، أُدين اثنان من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة 7 و8 سنوات بعد ثبوت تورطهما في تزويد إسرائيل بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في "حزب الله"، مما ساهم في استهداف مواقعهم واغتيال قادة الحزب خلال غارات إسرائيلية.

وأضافت المصادر أن عدداً من الموقوفين اعترفوا بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، من بينهم منشد ديني مقرب من "حزب الله"، متهم بالتعاون مع الموساد مقابل مبلغ مالي، وقدّم معلومات أدت إلى مقتل أحد مسؤولي الحزب ونجله في غارة على الضاحية الجنوبية في أبريل الماضي، كما زوّد إسرائيل بأسماء قادة جدد لتسهيل عمليات اغتيال لاحقة.

