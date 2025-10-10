السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

رام الله - دنيا الوطنوجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعوة رسمية إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تعتزم القاهرة إقامتها في مدينة شرم الشيخ، وفق ما أفادت مصادر رسمية مصرية.ولم يُعلن بعد عن الموعد المحدد للمراسم، إلا أن مصادر بالقاهرة أكدت أنها ستكون مناسبة "تعكس أهمية الحدث وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار في القطاع".وخلال اتصال هاتفي جمع الرئيس السيسي بالمستشار ميرتس، بحث الجانبان التطورات الأخيرة في الملف الفلسطيني، حيث شدد السيسي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها في إدارة شؤون القطاع، تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول الجهود التي تبذلها القاهرة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى أن السيسي استعرض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري بمدينة شرم الشيخ، ضمن إطار الخطة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن دعم برلين الكامل للاتفاق، مؤكداً أن بلاده تعتبره خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، كما رحّب بدور مصر في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة المتوقع عقده خلال الفترة المقبلة.