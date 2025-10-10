عربي

تسرب غازات سامّة يثير موجة اختناق وغضب في قابس جنوبي تونس

رام الله - دنيا الوطن
 تشهد محافظة قابس، جنوب شرق تونس، حالة من التوتر بعد تسجيل حالات اختناق جديدة في صفوف الطلبة، إثر تسرّب غازات يُعتقد أنها سامّة من المجمع الكيميائي بالمنطقة، في حادثة أعادت إلى الواجهة الجدل المتواصل حول التلوث الصناعي في الجهة.

وقال خير الدين ديبة، المتحدث باسم حملة "أوقفوا التلوث"، إن نحو عشرين طالباً في مؤسسة تعليمية بمنطقة "شطّ السلام" أصيبوا بحالات اختناق اليوم الجمعة، نُقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما رُصدت إصابات أخرى في أحياء قريبة، وفق تقارير محلية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تلاميذ في حالة إغماء داخل إحدى المدارس، بينما كانت فرق الحماية المدنية تتدخل لنقل المصابين.

الحادثة أشعلت غضب الأهالي الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على استمرار انبعاث الغازات من المجمع، وأقدم بعضهم على إغلاق الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، وسط دعوات لتنفيذ تحرك احتجاجي واسع للمطالبة بإغلاق الوحدات الصناعية الملوِّثة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من حوادث مشابهة شهدتها قابس، كان آخرها في سبتمبر الماضي حين أُصيب أكثر من أربعين تلميذاً باختناق جماعي بسبب تسرب غازي من المصدر ذاته.

من جانبها، حذّرت منظمات بيئية من أن المجمع الكيميائي بات يشكّل خطراً صحياً وبيئياً متفاقماً، مشيرة إلى أن منشآته القديمة تُسهم في تلوث الهواء والبحر وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية والسرطانية في المنطقة.

ودعت حملة "أوقفوا التلوث" إلى فتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن استمرار تشغيل الوحدات الصناعية المتهالكة دون صيانة أو رقابة صار يمثل تهديداً مباشراً لحياة سكان قابس، ويستدعي تدخلاً وطنياً عاجلاً لإنهاء الأزمة البيئية المتواصلة.

