بوتين: نطور أسلحة ردع جديدة ومستعدون لاختبار النووي

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعمل على تطوير جيل جديد من أسلحة الردع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مصير روسيا اليوم بات مرتبطاً بقدرة قواتها المسلحة على تنفيذ المهام "المصيرية" التي تواجهها، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، قال بوتين إن موسكو تخوض "سباق تسلح فعلياً" مع القوى النووية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توازن الردع العسكري.

وردّاً على سؤال حول استعداد روسيا لاستئناف التجارب النووية، أوضح بوتين أن بلاده ستقدم على ذلك إذا ما قامت دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بخطوة مماثلة. وأضاف أن بعض الدول "تدرس بالفعل" إمكانية إجراء هذه التجارب، مؤكداً أن موسكو تراقب التطورات عن كثب.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرّح في وقت سابق أن واشنطن تُعدّ بنيتها التحتية لاستئناف التجارب النووية، محذراً من أن روسيا "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا أقدمت الولايات المتحدة على تلك الخطوة.

وتأتي تصريحات بوتين بعد أسابيع من تأكيده أن موسكو ستردّ بالمثل على أي تجربة نووية تجريها قوة عظمى، مشيراً إلى أن الاستخبارات الروسية رصدت مؤشرات على استعداد دولة لم يسمها لاستئناف هذه الاختبارات، ما يعزز المخاوف من عودة سباق التسلح النووي بين القوى الكبرى إلى الواجهة.

