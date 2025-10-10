فتوح يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويثمن مواقفه الداعمة لشعبنا

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس المجلس الوطني، المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" روحي فتوح، في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز.

ونقل فتوح رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ومحبة وتقدير أبناء شعبنا لسانشيز على مواقفه الشجاعة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، ودوره في الاعتراف بدولة فلسطين في أيار/ مايو 2024.

وثمن فتوح تشجيع سانشيز للدول الأوروبية على الاعتراف بفلسطين، والإجراءات التي اتخذتها إسبانيا ضد الاحتلال الإسرائيلي نتيجة انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرئاسي لمنظمة الاشتراكية الدولية التي يرأسها سانشيز عن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ونائبه روحي فتوح عن حركة فتح.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الصديقة والتضامن الفلسطيني- الإسباني على الصعيدين الحكومي والبرلماني، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين حركة فتح والحزب الاشتراكي الإسباني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء سانشيز دعم إسبانيا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بإنصاف الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

