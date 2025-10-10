ترامب يعقد قمة دولية حول غزة في مصر الأسبوع المقبل بمشاركة قادة عرب وغربيين

رام الله - دنيا الوطنيعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمة دولية رفيعة المستوى حول مستقبل غزة خلال زيارته المرتقبة إلى مصر الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لخطة السلام الأمريكية الخاصة بالقطاع، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن أربعة مصادر مطلعة.وقالت المصادر إن القمة، التي ينظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، ستجمع عدداً من قادة العالم أو وزراء خارجيتهم، من بينهم ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا.وأوضح مسؤول أمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشارك في القمة في الوقت الحالي، بينما أكد مسؤولون آخرون أن ترامب سيحضرها شخصياً، دون أن يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض.وتأتي القمة المرتقبة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الحرب في غزة، ووضع أسس واضحة للمرحلة اللاحقة، تشمل قضايا الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وسط مخاوف من تعثر تنفيذ بعض البنود الميدانية.ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولته الإقليمية الاثنين المقبل بزيارة إلى إسرائيل، حيث سيلقي خطاباً أمام الكنيست ويجتمع بعائلات المحتجزين الإسرائيليين، قبل أن يتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق رسمي بين الدول الضامنة للسلام في غزة، وهي مصر وقطر وتركيا.وبحسب المصادر، يُرجح أن تُعقد القمة صباح الثلاثاء في شرم الشيخ، غير أن ترتيبات الجدول الزمني قد تُغيّر موعدها إلى مساء الاثنين، بالتزامن مع تواجد الزعماء في مصر.ويرى مراقبون أن عقد القمة يمثل اختباراً مهماً لقدرة إدارة ترامب على تحويل اتفاق وقف النار إلى مسار سياسي مستدام، يضمن مشاركة عربية ودولية فاعلة في إعادة إعمار غزة وترتيب أوضاعها بعد الحرب.