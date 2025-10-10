شؤون فلسطينية

الإعلان عن موعد استئناف عمل البعثة الأوروبية في معبر رفح

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الإيطالية، الجمعة، أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) ستستأنف مهامها على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ابتداءً من 14 أكتوبر الجاري، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وتهدف البعثة، التي تضم عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إلى تأمين وجود طرف ثالث محايد على هذا المعبر الحيوي، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين الجانبين. وكانت البعثة قد بدأت عملها في يناير الماضي قبل أن تُعلق مهامها في مارس بسبب التصعيد الميداني.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في بيان إن بلاده وافقت على استئناف مشاركة قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي "بالشروط نفسها التي كانت قائمة مطلع العام"، مؤكداً أن استئناف عمل البعثة يأتي "تماشياً مع الجهود الدولية لإعادة فتح المعبر وضمان استمرارية الحركة الإنسانية".

ويأتي هذا التطور بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، والتي وافقت عليها كل من إسرائيل وحركة "حماس".

وأوضح كروسيتو أن معبر رفح سيُعاد فتحه "بشكل متناوب في الاتجاهين، نحو مصر ونحو غزة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية"، مضيفاً أن إسرائيل "تعمل على استعادة الجاهزية اللوجستية للبنية التحتية للمعبر في أسرع وقت ممكن".

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية ستدخل قطاع غزة يومياً عبر معابر أخرى، إلى حين اكتمال إعادة تأهيل معبر رفح، لافتاً إلى أن مرور الأفراد لن يقتصر هذه المرة على الحالات الطبية الحرجة، بل سيشمل المدنيين الراغبين في العبور، شريطة موافقة كل من مصر وإسرائيل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوضح في بيان سابق أن الهدف الرئيسي للبعثة يتمثل في تنسيق وتسهيل عبور ما يصل إلى 300 جريح ومريض يومياً، ضمن الجهود الدولية لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب.

