دولي

ترامب: أمور غريبة وعدائية تحدث في الصين.. وواشنطن تدرس فرض رسوم "هائلة"

ترامب: أمور غريبة وعدائية تحدث في الصين.. وواشنطن تدرس فرض رسوم "هائلة"
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الصين باتخاذ مواقف "عدائية وغير مسبوقة"، مشيراً إلى أن واشنطن تدرس فرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، في ظل ما وصفه بـ"تصعيد اقتصادي مفاجئ" من جانب بكين.

وقال ترامب في منشور مطول على منصته "تروث سوشيال" إن "أموراً غريبة جداً تحدث في الصين"، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية أرسلت رسائل إلى عدد من الدول تعلن فيها نيتها فرض قيود على تصدير جميع المواد المرتبطة بعناصر الإنتاج والمعادن النادرة، بل وحتى مواد لا تُنتج داخل الصين.

وأضاف أن هذه الخطوة "العدائية" قد تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية، وإضعاف سلاسل التوريد الدولية، موضحاً أن عدداً من الدول أبلغت واشنطن استياءها من القرار الصيني المفاجئ الذي "يهدد استقرار الاقتصاد العالمي".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين واشنطن وبكين كانت مستقرة خلال الأشهر الماضية، معتبراً أن الخطوة الأخيرة "تمثل تحوّلاً مفاجئاً في سلوك الصين"، وقال: "لطالما شعرت أنهم ينتظرون اللحظة المناسبة للتحرك بهذا الشكل العدائي، وها قد فعلوا".

وأكد ترامب أن الصين تسعى منذ فترة طويلة لبناء "احتكار استراتيجي" في مجالات المعادن النادرة والمغناطيسات والعناصر الصناعية الحساسة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تمتلك بدورها "قدرات احتكارية أكبر وأوسع نطاقاً"، لكنها لم تستخدمها من قبل "لغياب الحاجة إلى ذلك، حتى الآن".

وأوضح ترامب أن الرسالة الصينية التي وصلت إلى واشنطن تضمنت "قائمة تفصيلية بالعناصر التي تعتزم الصين حظر تصديرها"، مشيراً إلى أن ذلك يغيّر طبيعة التعاملات التجارية بين البلدين.

وأضاف أنه كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أسبوعين خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية، لكنه استبعد عقد اللقاء قائلاً إن "الاجتماع لم يعد ضرورياً في ظل التطورات الحالية".

وانتقد ترامب توقيت القرار الصيني، قائلاً إنه جاء في اليوم نفسه الذي شهد "تحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف عام من الصراع"، متسائلاً عمّا إذا كان ذلك محض صدفة.

وفي ختام تصريحاته، لوّح الرئيس الأمريكي برد اقتصادي قوي قائلاً: "لكل عنصر تحتكره الصين، لدينا عنصران نتحكم بإنتاجهما"، مؤكداً أن بلاده "تدرس حالياً زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلى جانب إجراءات مالية أخرى يجري بحثها بجدية".

وختم ترامب بالقول إن هذه التطورات، رغم أنها قد تكون صعبة في بدايتها، "ستعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد الأمريكي".

أخبار ذات صلة

ترامب: أمور غريبة وعدائية تحدث في الصين.. وواشنطن تدرس فرض رسوم &quot;هائلة&quot;

ترامب: أمور غريبة وعدائية تحدث في الصين.. وواشنطن تدرس فرض رسوم "هائلة"

مبعوثا ترامب لن يغادرا إسرائيل حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس

مبعوثا ترامب لن يغادرا إسرائيل حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس

ماريا كورينا تختطف جائزة نوبل للسلام من ترامب..والبيت الأبيض يعلق

ماريا كورينا تختطف جائزة نوبل للسلام من ترامب..والبيت الأبيض يعلق

نتنياهو: سننزع سلاح حماس بالكامل في المراحل المقبلة

نتنياهو: سننزع سلاح حماس بالكامل في المراحل المقبلة

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

36 إصابة إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بيتا وحوارة ودير شرف بنابلس

36 إصابة إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بيتا وحوارة ودير شرف بنابلس

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بغزة.. تسعة شهداء بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بغزة.. تسعة شهداء بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة &quot;الرهائن&quot;

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة "الرهائن"

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات