ترامب: أمور غريبة وعدائية تحدث في الصين.. وواشنطن تدرس فرض رسوم "هائلة"

رام الله - دنيا الوطناتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الصين باتخاذ مواقف "عدائية وغير مسبوقة"، مشيراً إلى أن واشنطن تدرس فرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، في ظل ما وصفه بـ"تصعيد اقتصادي مفاجئ" من جانب بكين.وقال ترامب في منشور مطول على منصته "تروث سوشيال" إن "أموراً غريبة جداً تحدث في الصين"، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية أرسلت رسائل إلى عدد من الدول تعلن فيها نيتها فرض قيود على تصدير جميع المواد المرتبطة بعناصر الإنتاج والمعادن النادرة، بل وحتى مواد لا تُنتج داخل الصين.وأضاف أن هذه الخطوة "العدائية" قد تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية، وإضعاف سلاسل التوريد الدولية، موضحاً أن عدداً من الدول أبلغت واشنطن استياءها من القرار الصيني المفاجئ الذي "يهدد استقرار الاقتصاد العالمي".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين واشنطن وبكين كانت مستقرة خلال الأشهر الماضية، معتبراً أن الخطوة الأخيرة "تمثل تحوّلاً مفاجئاً في سلوك الصين"، وقال: "لطالما شعرت أنهم ينتظرون اللحظة المناسبة للتحرك بهذا الشكل العدائي، وها قد فعلوا".وأكد ترامب أن الصين تسعى منذ فترة طويلة لبناء "احتكار استراتيجي" في مجالات المعادن النادرة والمغناطيسات والعناصر الصناعية الحساسة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تمتلك بدورها "قدرات احتكارية أكبر وأوسع نطاقاً"، لكنها لم تستخدمها من قبل "لغياب الحاجة إلى ذلك، حتى الآن".وأوضح ترامب أن الرسالة الصينية التي وصلت إلى واشنطن تضمنت "قائمة تفصيلية بالعناصر التي تعتزم الصين حظر تصديرها"، مشيراً إلى أن ذلك يغيّر طبيعة التعاملات التجارية بين البلدين.وأضاف أنه كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أسبوعين خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية، لكنه استبعد عقد اللقاء قائلاً إن "الاجتماع لم يعد ضرورياً في ظل التطورات الحالية".وانتقد ترامب توقيت القرار الصيني، قائلاً إنه جاء في اليوم نفسه الذي شهد "تحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف عام من الصراع"، متسائلاً عمّا إذا كان ذلك محض صدفة.وفي ختام تصريحاته، لوّح الرئيس الأمريكي برد اقتصادي قوي قائلاً: "لكل عنصر تحتكره الصين، لدينا عنصران نتحكم بإنتاجهما"، مؤكداً أن بلاده "تدرس حالياً زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلى جانب إجراءات مالية أخرى يجري بحثها بجدية".وختم ترامب بالقول إن هذه التطورات، رغم أنها قد تكون صعبة في بدايتها، "ستعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد الأمريكي".