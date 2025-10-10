36 إصابة إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بيتا وحوارة ودير شرف بنابلس

نابلس - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بأن طواقمها الطبية تعاملت اليوم الجمعة، مع 36 إصابة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المواطنين في بلدات: بيتا وحوارة ودير شرف بمحافظة نابلس.وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، بأن من بين الإصابات 2 بالرصاص، والأخرى جراء الاعتداء بالضرب، ووصفت الإصابات جميعها ما بين طفيفة ومتوسطة، جرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، ومركز طوارئ بلدة بيتا جنوبا.وكانت جمعية الهلال الأحمر أفادت بأنها تعاملت مع 7 إصابات بينهم الصحفيان جعفر اشتيه، ووهاج بني مفلح، نتيجة اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بيتا، فيما أكدت وكالة "وفا" إصابة الصحفيين يزن حمايل وسجى العلمي بالاختناق.وهاجم عدد من المستوطنين المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل قماص في البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب، وأضرموا النيران بأربع مركبات للمواطنين كانت بالمكان، ما أدى إلى احتراقها، بينها مركبة تعود لمصور وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتية.كما اقتحم جنود الاحتلال المنطقة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.