مبعوثا ترامب لن يغادرا إسرائيل حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس

رام الله - دنيا الوطننقلت مجلة "بوليتيكو" عن مصدر أمريكي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب لن يغادرا إسرائيل، حتى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام مع "حماس".وكان ويتكوف وكوشنر قد وصلا في وقت سابق إلى إسرائيل، حيث التقيا في القدس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وذكرت مجلة "بوليتيكو" أن ويتكوف وكوشنر سيبقيان في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى أن وجودهما يهدف إلى مراقبة تطبيق البنود المتفق عليها ميدانياً.وقال المسؤول الأمريكي للمجلة إن الولايات المتحدة تدرك وجود العديد من السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تعثر تنفيذ الاتفاق، ولذلك ترغب واشنطن في الحفاظ على وجودها في إسرائيل لضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتهم، ولتسهيل مناقشة أي سوء فهم أو خلافات محتملة وحلها بسرعة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتشمل هذه المرحلة، وفقا لما أعلنه ترامب، قيام حركة "حماس" بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مقابل قيام إسرائيل بسحب قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع شبه المحاصر، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم عدد كبير من المحكومين بالسجن المؤبد.ويعد بقاء المبعوثين الأمريكيين في إسرائيل خلال هذه الفترة، وفق مراقبين، إشارة إلى جدية الإدارة الأمريكية في ضمان بدء تنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المحدد، وعدم السماح بحدوث أي خروقات قد تهدد نجاح المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.