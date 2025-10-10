دولي

مبعوثا ترامب لن يغادرا إسرائيل حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس

مبعوثا ترامب لن يغادرا إسرائيل حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مصدر أمريكي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب لن يغادرا إسرائيل، حتى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام مع "حماس".

وكان ويتكوف وكوشنر قد وصلا في وقت سابق إلى إسرائيل، حيث التقيا في القدس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" أن ويتكوف وكوشنر سيبقيان في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى أن وجودهما يهدف إلى مراقبة تطبيق البنود المتفق عليها ميدانياً.

وقال المسؤول الأمريكي للمجلة إن الولايات المتحدة تدرك وجود العديد من السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تعثر تنفيذ الاتفاق، ولذلك ترغب واشنطن في الحفاظ على وجودها في إسرائيل لضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتهم، ولتسهيل مناقشة أي سوء فهم أو خلافات محتملة وحلها بسرعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.

وتشمل هذه المرحلة، وفقا لما أعلنه ترامب، قيام حركة "حماس" بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مقابل قيام إسرائيل بسحب قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع شبه المحاصر، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم عدد كبير من المحكومين بالسجن المؤبد.

ويعد بقاء المبعوثين الأمريكيين في إسرائيل خلال هذه الفترة، وفق مراقبين، إشارة إلى جدية الإدارة الأمريكية في ضمان بدء تنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المحدد، وعدم السماح بحدوث أي خروقات قد تهدد نجاح المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.

أخبار ذات صلة

مبعوثا ترامب لن يغادرا إسرائيل حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس

مبعوثا ترامب لن يغادرا إسرائيل حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس

ماريا كورينا تختطف جائزة نوبل للسلام من ترامب..والبيت الأبيض يعلق

ماريا كورينا تختطف جائزة نوبل للسلام من ترامب..والبيت الأبيض يعلق

نتنياهو: سننزع سلاح حماس بالكامل في المراحل المقبلة

نتنياهو: سننزع سلاح حماس بالكامل في المراحل المقبلة

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بغزة.. تسعة شهداء بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بغزة.. تسعة شهداء بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة &quot;الرهائن&quot;

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة "الرهائن"

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

(القناة 13) الإسرائيلية: المناقشات مستمرة حول هويات الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم

(القناة 13) الإسرائيلية: المناقشات مستمرة حول هويات الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات