زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت يوم الجمعة في زيارة رسمية وصفها بـ"التاريخية"، التقى خلالها نظيره اللبناني يوسف رجي، قبل أن يلتقي بالرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سوري رسمي بعد سقوط النظام السابق في سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتأتي في إطار جهود البلدين لإعادة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.وقال الشيباني عقب لقائه رجي إن "هذه الزيارة تعكس توجه سوريا الجديد تجاه لبنان، ونحترم سيادة الدولة اللبنانية ونرغب في تجاوز كل العقبات السابقة". وأضاف أن هناك "فرصة تاريخية وسياسية واقتصادية لتحويل العلاقة من أطرها الأمنية المتوترة إلى علاقة سوية قائمة على الاحترام المتبادل".من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني أن الزيارة تمثل "صفحة جديدة بين لبنان وسوريا"، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة القضايا العالقة، مع الالتزام من دمشق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. كما أعلن رجي عن تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، على أن تصبح العلاقات بين البلدين محصورة بالطرق الدبلوماسية الرسمية.وفي لقاء منفصل مع الرئيس عون، شدد الشيباني على وضع جميع الملفات على طاولة النقاش بهدف "تجاوز الماضي وتعزيز التعاون الثنائي"، مؤكدًا أن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن تنعكس إيجابًا على لبنان. وكشف عن توجيه دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة دمشق.الزيارة شملت أيضًا لقاء وزير الخارجية السوري برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناول الطرفان ملفات مهمة، بينها ملف السجناء السوريين في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 2250 سوريًا محتجزين في السجون اللبنانية، مع إمكانية استرجاع نحو 700 منهم وفق شروط محددة تتطلب اتفاقية جديدة.كما ناقش الجانبان مسألة ترسيم الحدود الممتدة على 330 كيلومترًا ومكافحة التهريب، في ظل وجود نحو 1.3 مليون لاجئ سوري في لبنان، غالبيتهم فروا من الحرب، فيما عادت نحو 294 ألفًا إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق، وفق بيانات الأمم المتحدة.وتعكس هذه الزيارة، بحسب المسؤولين اللبنانيين والسوريين، حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي واحترام السيادة المتبادلة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الماضي وفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق.