توتر حول الأسرى: ويتكوف وعد بالضغط للإفراج عن أسرى كبار وتراجع بعد لقاء نتنياهو

توتر حول الأسرى: ويتكوف وعد بالضغط للإفراج عن أسرى كبار وتراجع بعد لقاء نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تتصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية حول قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب صفقة التبادل المرتبطة باتفاق وقف النار في غزة. 

وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن القائمة التي أرسلتها إسرائيل تضمنت أسماء اعترض عليها الوسطاء خلال المفاوضات، في حين غابت أسماء أخرى كان هناك اتفاق سابق على الإفراج عنها.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف وعد بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أسرى كبار، لكنه تراجع عن ذلك بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن المقرر عقد جلسات جديدة اليوم لمناقشة القوائم، في حين تصر حركة حماس على الالتزام بالقائمة التي تم الاتفاق عليها أمس.

في الوقت نفسه، تنتظر مئات العائلات الفلسطينية في غزة الإفراج عن أبنائها الاثنين المقبل. لكن الحكومة الإسرائيلية لم تكشف بعد عن جميع أسماء الأسرى، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إدخال تغييرات على القائمة في اللحظة الأخيرة، تضمنت استبدال حوالي عشرة أسماء بارزة من أسرى حركة فتح بآخرين من حركة حماس.

وتشير وثائق التفاهمات التي تم توقيعها في شرم الشيخ بمصر، بعد مفاوضات غير مباشرة برعاية الوسطاء، إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين محددين بالاسم خلال 72 ساعة من دخول وقف النار حيز التنفيذ، على أن تتم العملية دون تغطية إعلامية مباشرة، ويقتصر المتابعة الميدانية على الصليب الأحمر.

ومن بين القضايا المثيرة للجدل، استبعاد القيادي في فتح مروان البرغوثي من الصفقة، وفق تأكيد المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، إضافة إلى عدم شمول جثتي زعيم حماس السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد .

وفي السياق، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة باللغة العبرية تضم 250 أسيراً فلسطينياً سيشملهم الإفراج، بينما تضمنت البيانات معلومات أساسية عن كل سجين، تشمل العمر، منطقة السكن، الانتماء التنظيمي، تفاصيل السجن والتهم، وأرقام الملفات الشرطية والإجراءات القانونية، وفقاً لتقارير هيئة البث الإسرائيلية .

ويعد هذا الملف من أبرز الملفات الحساسة سياسياً وأمنياً، فيما أكدت إسرائيل أن وقف إطلاق النار سيتم خلال 24 ساعة بعد اجتماع مجلس الوزراء، مع إعادة انتشار الجيش على الخط الأصفر في غزة للسيطرة على نحو 53% من القطاع، في خطوة تمهيدية لبدء مهلة الإفراج عن الرهائن.

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان: فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات