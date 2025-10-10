القاهرة تستضيف حواراً فلسطينياً شاملاً لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب

رام الله - دنيا الوطنتستعد العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستضافة حوار وطني فلسطيني شامل يهدف إلى تحديد مستقبل قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف النار الأخير. ويشارك في المؤتمر غالبية الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس وحركة فتح، وسط تحضيرات مصرية مكثفة لضمان نجاحه.ويسعى الحوار إلى توحيد الموقف الفلسطيني، معالجة الانقسام الداخلي، وتنسيق الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية والخدمية في القطاع، وفق ما أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مشدداً على ضرورة أن تعكس أي قرارات فلسطينية وحدة الفصائل والنخب والشعب الفلسطيني.ويناقش المؤتمر وفقا لمصادر فلسطينية الإدارة المحلية للقطاع، و ملف سلاح حماس، مع بحث إمكانية وضعه تحت إشراف فلسطيني وعربي مشترك، إضافة إلى دور الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن.ويأتي هذا الحوار في أعقاب مفاوضات مكثفة وغير مباشرة بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ، برعاية مصرية وقطرية وأميركية، وبمشاركة تركيا، والتي أسفرت عن إعلان المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، في خطوة تهدف لإعادة الاستقرار للقطاع الفلسطيني المدمر.