ماريا كورينا تختطف جائزة نوبل للسلام من ترامب..والبيت الأبيض يعلق

رام الله - دنيا الوطن
فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديراً لجهودها المستمرة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا، والسعي لتحقيق انتقال سلمي وعادل من نظام استبدادي إلى حكم ديمقراطي.

وأوضحت لجنة نوبل النرويجية في بيانها الصادر الجمعة، أن اختيار ماتشادو جاء "تقديراً لشجاعتها في مقاومة القمع، ولصمودها في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية لشعبها، رغم التهديدات والمضايقات". وأضافت اللجنة أن ماتشادو نجحت في توحيد المعارضة الفنزويلية، وعملت على تحقيق توافق سياسي يطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ما يجعلها رمزاً للنضال المدني السلمي.

مسار سياسي طويل وصمود أمام القمع
ماريا كورينا ماتشادو، 58 عاماً، مهندسة صناعية وخبيرة في الإدارة المالية، دخلت الحياة العامة في أوائل الألفية، وأصبحت من أبرز وجوه المعارضة لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. بدأت نشاطها السياسي في حزب "العمل الديمقراطي"، ثم أسست حزب "العمل الوطني" قبل أن تتصدر تحالف المعارضة في مواجهة الحكومة.

في عام 2011، انتخبت عضوة في الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث عملت على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن تؤسس في 2014 "التحالف من أجل الحرية" لتوحيد الفصائل المعارضة. ورغم منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 وإجبارها على الاختفاء خوفاً على حياتها، حافظت ماتشادو على قيادتها للمعارضة، وظلت رمزاً للمقاومة المدنية.

وفي أول تعليق لها بعد الإعلان عن فوزها، قالت ماتشادو عبر فيديو نشره فريقها الإعلامي: "أهدي هذه الجائزة لكل الفنزويليين الذين لم يفقدوا الأمل في الحرية. إنها تذكير بأن العالم يسمع صوتنا وأننا لسنا وحدنا في هذه المعركة".

تعليق البيت الأبيض
بدوره، علق البيت الأبيض على إعلان الجائزة، حيث قال ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات، عبر منصة "إكس": "سيواصل الرئيس ترامب العمل من أجل إبرام اتفاقيات السلام في جميع أنحاء العالم، وإنهاء الحروب، وإنقاذ الأرواح. لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تفضل السياسة على السلام، بينما يظل قلب الرئيس إنسانياً وإرادته قادرة على تحريك الجبال".

ترامب وتوقعات جائزة نوبل
هيمن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الفترة الماضية على التغطية الإعلامية للجائزة، بعد أن كرر تصريحاته بأنه يستحقها لجهوده في إنهاء النزاعات الدولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مؤخراً.

موعد وتسليم الجائزة
من المقرر أن تُسلم جائزة نوبل للسلام، التي تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار)، في حفل يقام في أوسلو يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة مؤسس الجوائز السويدي ألفريد نوبل.

