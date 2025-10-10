شؤون فلسطينية

ترامب يمنح حماس ضمانات شخصية بعدم استئناف الحرب واستهداف قادتها

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر فلسطينية وأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّم ضمانات شخصية لكبار قادة حماس بعدم استهدافهم أو استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في خطوة أساسية ساهمت في إقناع الحركة بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً فجر الجمعة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول فلسطيني شارك في صياغة الاتفاق، أن كبار قادة حماس في الخارج تلقوا وعداً أميركياً بعدم اغتيالهم، فيما لم يحصلوا على أي ضمان مماثل من الجانب الإسرائيلي.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن الضمانات الأميركية شملت تشكيل قوة مهام عسكرية بقيادة واشنطن للإشراف على الالتزام باتفاق وقف النار والتعامل مع أي انتهاكات محتملة، في إطار آلية رقابية دولية تضم مصر وقطر وتركيا.

وقال مسؤول أميركي إن من بين العوامل التي ساهمت في التوصل للاتفاق هو أن "حماس باتت ترى في ملف الرهائن عبئاً أكثر من كونه ورقة ضغط تفاوضية"، في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب.

ووفق التقرير، سأل ترامب مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قبل توجههما إلى القاهرة عن فرص نجاح المفاوضات، فأجاب كوشنر بثقة: "100 بالمئة"، موضحاً: "لأننا لا نملك ترف الفشل".

وخلال زيارتهم لمصر، عقد المبعوثان اجتماعات مكثفة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، ونقلا رسالة للرئيس الأميركي تفيد بأن واشنطن تضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاق وتعتبره أولوية استراتيجية.

وأكد مسؤول أميركي أن الثقة بين الأطراف كانت شبه معدومة، وكان على ترامب أن يوضح التزامه الكامل لتأكيد جدية الاتفاق، مضيفاً أن الرئيس أجرى ما لا يقل عن ثلاث مكالمات مباشرة مع أطراف مختلفة لتعزيز ضماناته.

وأشار التقرير إلى أن التحرك الأميركي جاء بعد أن انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي، ما دفع حماس إلى طلب ضمانات أقوى قبل التوقيع على خطة وقف النار الجديدة.

ومساء الأربعاء، اقتنع كوشنر وويتكوف بأن الصفقة جاهزة للإعلان، ليعلنها ترامب لاحقاً عبر منصة "تروث سوشيال". ومن المتوقع أن يجتمع المبعوثان الأميركيان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار القادة العسكريين لمناقشة آلية مراقبة الاتفاق وخطط نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة.

القاهرة تستضيف حواراً فلسطينياً شاملاً لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب

ترامب يمنح حماس ضمانات شخصية بعدم استئناف الحرب واستهداف قادتها

واشنطن ترسل 200 جندي أمريكي للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الداخلية في غزة تعلن خطة أمنية شاملة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار

انتشال جثامين 35 شهيدا من مناطق عدة بقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

عودة آلاف النازحين إلى مدينة غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

