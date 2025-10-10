دولي

نتنياهو: سننزع سلاح حماس بالكامل في المراحل المقبلة

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صفقة إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة لم تكن مطروحة بشكل دائم، مشيراً إلى أن حركة "حماس" لم توافق عليها إلا بعد أن وجدت نفسها في موقف ضعف نتيجة الضغوط العسكرية والسياسية المتصاعدة.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ رسمياً اليوم الجمعة، قال نتنياهو في بيان: "من يدّعي أن الصفقة كانت مطروحة دائمًا لا يقول الحقيقة. حماس وافقت فقط بعد أن شعرت بأن السيف على رقبتها، وبعد أن أدّت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عزلها دوليًا بشكل غير مسبوق."

وأضاف أن إسرائيل "تحكم قبضتها على حماس من جميع الجهات استعدادًا للمراحل المقبلة من الخطة، والتي تشمل نزع سلاح الحركة بالكامل"، مضيفاً: "إذا تحقق ذلك بالطريقة السهلة فهذا أفضل، وإن لم يتحقق فسنمضي لتحقيقه بالطريقة الصعبة."

وأشار نتنياهو إلى أنه "نفّذ وعده بعودة جميع الرهائن"، مؤكداً أن إسرائيل "نجحت في كسر المحور الإيراني الذي تُعدّ حماس جزءًا منه."

كما أوضح أن القوات الإسرائيلية ستبقى في بعض مناطق القطاع لمواصلة الضغط على حماس حتى تلقي سلاحها، مبيناً أن "الجيش مارس ضغوطًا عسكرية وسياسية غير مسبوقة على الحركة."

وكشف نتنياهو أنه رفض ضغوطًا داخلية وخارجية طالبت بعدم توسيع رقعة المواجهة، قائلاً: "رفضت كل الضغوط أمام اغتيال قادة حزب الله وحماس وإيران."

وفي الوقت ذاته، أكد أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، مشيراً إلى أن أمام إسرائيل "تحديات كبيرة في المنطقة"، وأن "غزة ستكون بلا سلاح بعد نزع قوة حماس بشكل كامل."

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ عقب مصادقة الحكومة عليه فجر الجمعة، مع تحذير السكان من الاقتراب من مناطق انتشار القوات في شمال القطاع وشرقه، بما في ذلك بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية وخان يونس، إضافة إلى محيط معبر رفح ومحور فيلادلفي.

في المقابل، بدأ آلاف الفلسطينيين بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله فور بدء الهدنة عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث شوهدت حشود من الرجال والنساء والأطفال تسلك الطريق الساحلية باتجاه مدينة غزة.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والذي يشمل تبادل الأسرى وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. وتم التوصل إلى التفاهمات بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، وبمشاركة تركية، عقب مفاوضات مكثفة استضافتها مدينة شرم الشيخ.

