الداخلية في غزة تعلن خطة أمنية شاملة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن بدء تنفيذ خطة ميدانية شاملة تهدف إلى إعادة النظام والاستقرار في مختلف محافظات القطاع، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وإنهاء الحرب التي استمرت لعامين متتاليين.وأوضحت الوزارة في بيان أن قواتها ستنتشر في المناطق التي بدأ جيش الاحتلال بالانسحاب منها، لضمان الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومعالجة آثار الفوضى والانفلات التي خلفها الاحتلال خلال فترة العدوان.ودعت الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، مشددة على أهمية الحفاظ على الممتلكات وعدم القيام بأي تصرفات قد تشكل خطراً على الأرواح أو تعيق جهود الأمن الميدانية.كما هنأت الوزارة الشعب الفلسطيني في غزة وكافة أنحاء الوطن بالتوصل إلى اتفاق وقف الحرب، ووصفت العدوان الإسرائيلي بأنه "أطول وأقسى حرب إبادة في العصر الحديث"، مشيرة إلى أن صمود سكان القطاع على مدى عامين مثّل نموذجاً فريداً في الثبات والإصرار على الحياة رغم الدمار والمعاناة.وأكدت وزارة الداخلية أن الاحتلال استهدف بنيتها الأمنية ومقارها في محاولة لكسر إرادة الفلسطينيين، إلا أن كوادرها واصلت أداء مهامها رغم الخسائر الفادحة في صفوف الضباط والعناصر، ونجحت في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات إشاعة الفوضى.واختتم البيان بالتأكيد على أن دماء الشهداء وتضحيات المدنيين ستبقى دليلاً على "عدالة القضية الفلسطينية وهمجية الاحتلال"، وأن الوزارة ماضية في خدمة المواطنين وتعزيز الأمن بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة بعد عامين من الحرب والدمار.