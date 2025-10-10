شؤون فلسطينية

انتشال جثامين 35 شهيدا من مناطق عدة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر طبية، بأنها انتشلت منذ صباح اليوم الجمعة، جثامين 35 شهيدا من عدة مناطق في قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم انتشال 19 شهيدا من مناطق عدة في مدينة غزة.

ولفتت المصادر، إلى أن قصف الاحتلال على منزل بحي الصبرة بمدينة غزة، أدى إلى استشهاد 9 مواطنين.

كما استشهد صباح اليوم مواطن وأصيب آخرون بجروح بنيران جيش الاحتلال في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت فجر اليوم مدينتي خان يونس وغزة، رغم الاعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعدة قذائف مدفعية، تزامنا مع تحليق طيران مسير في اجواء المدينة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارة جوية عنيفة وسط مدينة خان يونس، فجرا.

كما شهد شرق مدينة غزة، غارة لطائرات الاحتلال وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية.

وكانت، حكومة الاحتلال قد صادقت في وقت متأخر من الليلة الماضية، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، إن الحكومة صادقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن.

وبإعلان حكومة الاحتلال المصادقة على الاتفاق، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان الرئيس ترمب، قد أعلن ليلة الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الانسانية، وتبادل الأسرى.

ومنذ السابع من تشرين الأول اكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 مواطنا بينهم 154 طفلا.

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة