عودة آلاف النازحين إلى مدينة غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بعد التوصل إلى تفاهم مع حركة "حماس" بوساطة أميركية – قطرية – مصرية، ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال الجيش في بيان رسمي: "اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش). ومنذ ذلك الوقت بدأت القوات الإسرائيلية التموضع على خطوط انتشارها الجديدة استعداداً لتنفيذ الاتفاق وعودة الرهائن".وأكد البيان أن القوات المنتشرة في القيادة الجنوبية "ستواصل التعامل مع أي تهديد فوري في المنطقة"، مشيراً إلى أن الانتشار الجديد يأتي في إطار إعادة التموضع وفق الخطة المتفق عليها.وفي الساعات الأولى من الهدوء، أظهرت مقاطع مصوّرة عودة آلاف النازحين الفلسطينيين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مناطقهم في الشمال عبر شارع الرشيد، فيما باشرت فرق إنقاذ عمليات بحث وانتشال في أحياء تضررت خلال الحرب، حيث أفاد مسعفون بانتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض.في المقابل، حذر الجيش الإسرائيلي السكان من الاقتراب من مناطق تمركز قواته أو من معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومناطق خان يونس، مشدداً على أن "الاقتراب من المنطقة العازلة أو من القوات المنتشرة يُعدّ في غاية الخطورة". كما حذر من "ممارسة الصيد أو السباحة على طول ساحل القطاع خلال الأيام المقبلة".وأشار بيان الجيش إلى أن "الانتقال من جنوب القطاع إلى شماله مسموح فقط عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين"، موضحاً أن "التحرك نحو المناطق الحدودية أو مواقع القوات في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية يشكّل خطراً كبيراً على المدنيين".في الوقت نفسه، أكد بيان للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أن عناصره بدأت الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لمنع الفوضى وتأمين عودة المدنيين".وبحسب "هيئة البث الإسرائيلية"، فإن الاتفاق ينص على أن تقوم "حماس" بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في موعد أقصاه يوم الاثنين عند الساعة 12 ظهراً، في حين أوردت "القناة 12" أن التسليم سيتم خلال 72 ساعة من بدء الهدنة.وشهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة انسحابات واسعة للقوات الإسرائيلية، شملت ألوية مدرعة ومشاة، منها اللواء السابع والسادس ولواء غولاني ولواء المدرعات 188. وتركزت الانسحابات في أحياء تل الهوا والزيتون والشيخ رضوان وشارع الجلاء ومحيط الجامعات بمدينة غزة، إضافة إلى شارع الرشيد ومنطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا بخان يونس.وأفادت مصادر محلية بانسحاب جزئي من المنطقة الشرقية لخان يونس باتجاه الحدود، رغم سماع دوي قصف بالدبابات في أطراف المدينة. كما سُجلت تحركات عسكرية مشابهة في النصيرات وامتداد الطريق الساحلي بين البحر المتوسط ومدينة غزة.ورغم إعلان الجيش وقف العمليات الهجومية، أفادت تقارير إسرائيلية بأن عملية إعادة التموضع ستستغرق حتى منتصف النهار، بينما ستبدأ بعدها فترة الـ72 ساعة المحددة لتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بتبادل الأسرى وإعادة الرهائن.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت فجر الجمعة على "اتفاق إنهاء الحرب في غزة" الذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، يليها تنفيذ عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.وبحسب مصادر إسرائيلية رسمية، فإن الاتفاق يشمل إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب آليات لضمان وقف إطلاق النار بشكل متبادل.وتشير التقديرات إلى أن نحو 53% من مساحة قطاع غزة ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يتم في المرحلة الثانية من خطة ترامب الانسحاب من بقية المناطق حتى الخط العازل على طول القطاع، والذي يقدَّر بنسبة 15% من مساحة الأراضي الفلسطينية.