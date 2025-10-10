شؤون فلسطينية

عودة آلاف النازحين إلى مدينة غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار

عودة آلاف النازحين إلى مدينة غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بعد التوصل إلى تفاهم مع حركة "حماس" بوساطة أميركية – قطرية – مصرية، ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الجيش في بيان رسمي: "اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش). ومنذ ذلك الوقت بدأت القوات الإسرائيلية التموضع على خطوط انتشارها الجديدة استعداداً لتنفيذ الاتفاق وعودة الرهائن".

وأكد البيان أن القوات المنتشرة في القيادة الجنوبية "ستواصل التعامل مع أي تهديد فوري في المنطقة"، مشيراً إلى أن الانتشار الجديد يأتي في إطار إعادة التموضع وفق الخطة المتفق عليها.

وفي الساعات الأولى من الهدوء، أظهرت مقاطع مصوّرة عودة آلاف النازحين الفلسطينيين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مناطقهم في الشمال عبر شارع الرشيد، فيما باشرت فرق إنقاذ عمليات بحث وانتشال في أحياء تضررت خلال الحرب، حيث أفاد مسعفون بانتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض.

في المقابل، حذر الجيش الإسرائيلي السكان من الاقتراب من مناطق تمركز قواته أو من معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومناطق خان يونس، مشدداً على أن "الاقتراب من المنطقة العازلة أو من القوات المنتشرة يُعدّ في غاية الخطورة". كما حذر من "ممارسة الصيد أو السباحة على طول ساحل القطاع خلال الأيام المقبلة".

وأشار بيان الجيش إلى أن "الانتقال من جنوب القطاع إلى شماله مسموح فقط عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين"، موضحاً أن "التحرك نحو المناطق الحدودية أو مواقع القوات في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية يشكّل خطراً كبيراً على المدنيين".

في الوقت نفسه، أكد بيان للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أن عناصره بدأت الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لمنع الفوضى وتأمين عودة المدنيين".

وبحسب "هيئة البث الإسرائيلية"، فإن الاتفاق ينص على أن تقوم "حماس" بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في موعد أقصاه يوم الاثنين عند الساعة 12 ظهراً، في حين أوردت "القناة 12" أن التسليم سيتم خلال 72 ساعة من بدء الهدنة.

وشهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة انسحابات واسعة للقوات الإسرائيلية، شملت ألوية مدرعة ومشاة، منها اللواء السابع والسادس ولواء غولاني ولواء المدرعات 188. وتركزت الانسحابات في أحياء تل الهوا والزيتون والشيخ رضوان وشارع الجلاء ومحيط الجامعات بمدينة غزة، إضافة إلى شارع الرشيد ومنطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا بخان يونس.

وأفادت مصادر محلية بانسحاب جزئي من المنطقة الشرقية لخان يونس باتجاه الحدود، رغم سماع دوي قصف بالدبابات في أطراف المدينة. كما سُجلت تحركات عسكرية مشابهة في النصيرات وامتداد الطريق الساحلي بين البحر المتوسط ومدينة غزة.

ورغم إعلان الجيش وقف العمليات الهجومية، أفادت تقارير إسرائيلية بأن عملية إعادة التموضع ستستغرق حتى منتصف النهار، بينما ستبدأ بعدها فترة الـ72 ساعة المحددة لتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بتبادل الأسرى وإعادة الرهائن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت فجر الجمعة على "اتفاق إنهاء الحرب في غزة" الذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، يليها تنفيذ عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.

وبحسب مصادر إسرائيلية رسمية، فإن الاتفاق يشمل إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب آليات لضمان وقف إطلاق النار بشكل متبادل.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 53% من مساحة قطاع غزة ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يتم في المرحلة الثانية من خطة ترامب الانسحاب من بقية المناطق حتى الخط العازل على طول القطاع، والذي يقدَّر بنسبة 15% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

القاهرة تستضيف حواراً فلسطينياً شاملاً لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب

القاهرة تستضيف حواراً فلسطينياً شاملاً لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب

ترامب يمنح حماس ضمانات شخصية بعدم استئناف الحرب واستهداف قادتها

ترامب يمنح حماس ضمانات شخصية بعدم استئناف الحرب واستهداف قادتها

واشنطن ترسل 200 جندي أمريكي للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن ترسل 200 جندي أمريكي للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الداخلية في غزة تعلن خطة أمنية شاملة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار

الداخلية في غزة تعلن خطة أمنية شاملة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار

انتشال جثامين 35 شهيدا من مناطق عدة بقطاع غزة

انتشال جثامين 35 شهيدا من مناطق عدة بقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

عودة آلاف النازحين إلى مدينة غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار

عودة آلاف النازحين إلى مدينة غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

(التلفزيون العربي): اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح في هذا الموعد

رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بغزة.. تسعة شهداء بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بغزة.. تسعة شهداء بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة &quot;الرهائن&quot;

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة "الرهائن"

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

(القناة 13) الإسرائيلية: المناقشات مستمرة حول هويات الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم

(القناة 13) الإسرائيلية: المناقشات مستمرة حول هويات الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم

تفاصيل جديدة حول آلية تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

تفاصيل جديدة حول آلية تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة