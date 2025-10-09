رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بغزة.. تسعة شهداء بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية، باستشهاد تسعة مواطنين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.وأشارت المصادر، إلى أن خمسة شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وثلاثة آخر إلى مستشفى المعمداني، وشهيد إلى مستشفى ناصر بمدينة خانيونس.يذكر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في ساعة مبكرة من فجر اليوم، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، ودخول المساعدات الانسانية، وتبادل الأسرى.