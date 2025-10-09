عاجل

  • ترامب: هذا يوم عظيم في الشرق الأوسط

دولي

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة
ترامب - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن تل أبيب تستعد لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة مرتقبة، تأتي بعد التوصل لاتفاق بين إسرائيل و(حماس) ينهي الحرب في قطاع غزة ويعيد الأسرى الإسرائيليين.

وتشير التقديرات إلى أنه سيصل الأحد، مع احتمال أن يصل مساء السبت بدلا من ذلك، أو أن يبقى حتى صباح الاثنين في حال تأخرت عملية الإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، ستكون الزيارة قصيرة، ويرجّح أن تبدأ باستقبال رسمي في مطار (بن غوريون)، على أن يلقي ترامب كلمة أمام (كنيست).

وفي إطار التحضيرات، أفادت الصحيفة بأن السفارة الأميركية في إسرائيل تواصلت مع فندق الملك داود في القدس لحجز طابقين مخصصين للرئيس ترامب ومرافقيه، من مساء السبت حتى الأحد، رغم الازدحام الكبير في الفندق، الأمر الذي سيستلزم إخلاء بعض النزلاء.

ولا يزال غير محسوم بحسب الصحيفة ما إذا كان ترامب سيبيت في إسرائيل أم يكتفي بزيارة خاطفة قبل مغادرته مباشرة بعد انتهاء جدول اللقاءات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال مساء الأربعاء، إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، وذلك في حال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأميركي ترامب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصل إليه.

أخبار ذات صلة

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة

صحيفة تكشف جدول زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان الإقامة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا &quot;خطة بديلة&quot; لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا "خطة بديلة" لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

فصائل فلسطينية تعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

سلطة النقد: نعمل على إعادة الخدمات المصرفية بغزة في أقرب وقت ممكن

سلطة النقد: نعمل على إعادة الخدمات المصرفية بغزة في أقرب وقت ممكن

&quot;التربية&quot; تطلق مدرستين تعويضيتين لطلبة مدارس قطاع غزة

"التربية" تطلق مدرستين تعويضيتين لطلبة مدارس قطاع غزة

الرئيس عباس:سيادة فلسطين على غزةوربطها بالضفةيجب أن تتم عبر الجهات الأمنيةالفلسطينية وبدعم عربي دولي

الرئيس عباس:سيادة فلسطين على غزةوربطها بالضفةيجب أن تتم عبر الجهات الأمنيةالفلسطينية وبدعم عربي دولي

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس وتؤكد استعدادها لدعم غزة

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس وتؤكد استعدادها لدعم غزة

حماس: ننتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم

حماس: ننتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم

الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنبيهاً للمواطنين حول التنقّل عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنبيهاً للمواطنين حول التنقّل عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة