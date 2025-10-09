مباشر | اتفاق وقف إطلاق النار في #قطاع_غزة يدخل حيز التنفيذ

شؤون فلسطينية

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب
أسامة حمدان - القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، أسامة حمدان، إن الفصائل الفلسطينية قدمت مقترحًا يضم 40 اسمًا لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة.

وأكد حمدان في حديث مع (التلفزيون العربي) أن إدارة غزة يجب أن تكون من شخصيات وطنية فلسطينية من دون أي تدخل إسرائيلي، مشددًا على أن الحركة لن تقبل بأن يتدخل الاحتلال في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وأوضح أن الاتفاق الذي وافق عليه الطرفان هو اتفاق لوقف نهائي للحرب على قطاع غزة، وليس مجرد تهدئة مؤقتة.

وأضاف حمدان أن على المجتمع الدولي أن يراقب سلوك إسرائيل بشأن تنفيذ الاتفاق، لضمان التزامها ببنوده.

وأشار إلى أنه لن يتم أي تبادل للأسرى إلا في حال الإعلان عن اتفاق يقضي بإنهاء الحرب بشكل كامل، معتبرًا أن النقطة الأساس في هذا الاتفاق هي وقف الحرب على قطاع غزة.

وقال إن الوسطاء قدموا ضمانات بأن الاحتلال لن يخرق الاتفاق، وتركوا إعلان وقف إطلاق النار للطرف الأميركي.

وبحسب حمدان، فإن الاتفاق يشمل الإفراج عن 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة، على أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية، ويتبعه انسحاب جيش الاحتلال من مدينة غزة والشمال ورفح وخان يونس.


