سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة "الرهائن"

رام الله - دنيا الوطنقال وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه يجب تدمير حركة حماس بعد عودة "الرهائن"، قائلا إنه لن يتمكن من التصويت لصالح الصفقة.وأعرب سموتريتش عن "خشية هائلة من تداعيات إفراغ السجون وإطلاق سراح الجيل القادم من قادة الإرهاب"، على حد قوله.وأضاف "من واجبنا التأكد من أننا لن نعود إلى مسار أوسلو ولن نفرط بأمننا بأيدي الغرباء"، مشددا على أنه "تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان ألا تكون الصفقة من نوع إطلاق سراح المختطفين مقابل وقف الحرب".