مباشر | اتفاق وقف إطلاق النار في #قطاع_غزة يدخل حيز التنفيذ

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت (القناة الـ12) الإسرائيلية اليوم الخميس نقلا عن مصادر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.

وكانت القناة ذكرت أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، لتعود وتنفي ذلك، وسط تأكيد مراسل الجزيرة استمرار غارات الاحتلال في مدينة غزة حتى اللحظة.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إسرائيل لن تبادر لأي عمليات هجومية الآن لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق.

ومن المخطط أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الساعة الـ5 بالتوقيت المحلي في اجتماع حكومي.
بدورها، توقعت (هيئة البث الإسرائيلية) تصديق الحكومة على اتفاق غزة، واستبعدت أن ينسحب منها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، رغم معارضتهما الاتفاق.

وأتى ذلك بعد تأكيد القناة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يصلان مساء اليوم إلى إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه من المرجح أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة ويلقي خطابا في الكنيست بأعقاب الاتفاق على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفجر اليوم الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى.

في حين قالت (حماس) إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وإنسحاب إسرائيل ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

أخبار ذات صلة

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة &quot;الرهائن&quot;

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة "الرهائن"

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

(القناة 13) الإسرائيلية: المناقشات مستمرة حول هويات الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم

(القناة 13) الإسرائيلية: المناقشات مستمرة حول هويات الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم

تفاصيل جديدة حول آلية تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

تفاصيل جديدة حول آلية تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

فصائل فلسطينية تعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

فصائل فلسطينية تعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

سلطة النقد: نعمل على إعادة الخدمات المصرفية بغزة في أقرب وقت ممكن

سلطة النقد: نعمل على إعادة الخدمات المصرفية بغزة في أقرب وقت ممكن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس:سيادة فلسطين على غزةوربطها بالضفةيجب أن تتم عبر الجهات الأمنيةالفلسطينية وبدعم عربي دولي

الرئيس عباس:سيادة فلسطين على غزةوربطها بالضفةيجب أن تتم عبر الجهات الأمنيةالفلسطينية وبدعم عربي دولي

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس وتؤكد استعدادها لدعم غزة

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس وتؤكد استعدادها لدعم غزة

حماس: ننتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم

حماس: ننتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم

الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنبيهاً للمواطنين حول التنقّل عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنبيهاً للمواطنين حول التنقّل عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق جميع أسرى الاحتلال وتأجيل تسليم الجثامين

مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق جميع أسرى الاحتلال وتأجيل تسليم الجثامين

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة