دولي

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت عدة دول ومنظمات عربية ودولية، اليوم الخميس، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على بدء العدوان، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألفا آخرين.

ورحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق، حاثا جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل بشروطه.

وقال غوتيريس إن الأمم المتحدة ستدعم التنفيذ الكامل للاتفاق وستقوم بتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة والمبنية على المبادئ، وسنعمل على تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

ودعا جميع الاطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإقامة مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يؤدي إلى حل الدولتين لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في سلام وأمن.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، وقال: "يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".

وأضاف ستارمر "ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وإنهاء الحرب وإرساء أسس نهاية عادلة ودائمة للصراع ومسار مستدام نحو سلام طويل الأمد".

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن فرنسا ستواصل محادثاتها مع الشركاء الدوليين سعيا للتوصل إلى حل سياسي للحرب.

وقال ماكرون في منشورات على منصة إكس "لا بد أن يُمثل هذا الاتفاق نهاية للحرب وبداية لحل سياسي قائم على حل الدولتين".

وأضاف "فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. سنناقشه بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما مستعدة للقيام بدورها في تعزيز وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية جديدة والمشاركة في إعادة إعمار غزة. كما أننا على استعداد لإرسال قوات إذا ما تم إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد فلسطين.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكدت ان الاتفاق يمثل تقدما مهما وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب، وأن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذه.

بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت جميع الأطراف الالتزام الكامل ببنوده، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو على أهبة الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن تركيا ستراقب عن كثب التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل المساهمة في هذا المسار.

وشدد على مواصلة النضال حتى قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعربيا، رحّب الأردن بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، بما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على ضرورة الالتزام وتنفيذ بنود الاتفاق كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية.

وثمن الأردن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق، ومقترحه بإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية.

وأكّد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع.

وأكّد استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدّد الصفدي على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.

كما رحّب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بالاتفاق واعتبره خطوة هامة نحو وقف نزيف الدم وإحلال السلام العادل والشامل.

وشدد على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار شامل لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة، وإنهاء معاناة المدنيين، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده والعمل على تنفيذها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته للضغط على الاحتلال للالتزام ووقف جميع إجراءاته الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد اليماحي، استمرار البرلمان العربي في دعمه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

أخبار ذات صلة

ترحيب عربي ودولي واسع بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ترحيب عربي ودولي واسع بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

ترحيب دولي بالإعلان عن اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا &quot;خطة بديلة&quot; لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا "خطة بديلة" لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس وتؤكد استعدادها لدعم غزة

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس وتؤكد استعدادها لدعم غزة

الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنبيهاً للمواطنين حول التنقّل عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنبيهاً للمواطنين حول التنقّل عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق جميع أسرى الاحتلال وتأجيل تسليم الجثامين

مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق جميع أسرى الاحتلال وتأجيل تسليم الجثامين

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

الأمم المتحدة: ربع المصابين في غزة هم أطفال

الأمم المتحدة: ربع المصابين في غزة هم أطفال

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة