جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه بدأ الاستعدادات العملياتية للانتقال إلى "خطوط انتشار جديدة" داخل قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة (حماس) ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتبادل أسرى.وقال الجيش في بيان: "استمرارا لتوجيهات المستوى السياسي وبناءً على تقييم الوضع، بدأ الجيش الإسرائيلي الاستعدادات العملياتية تمهيدا لتنفيذ الاتفاق، ويجري في هذا الإطار تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة ملائمة في الفترة القريبة".وأضاف: "يواصل الجيش انتشاره في الميدان واستعداده لأي تطور عملياتي محتمل".وفجر الخميس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب جيش الاحتلال منه، ودخول المساعدات للقطاع، وتبادل الأسرى.كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق الخميس، للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.