مباشر | اتفاق وقف إطلاق النار في #قطاع_غزة يدخل حيز التنفيذ

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معبر إيريز على حدود قطاع غزة - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه بدأ الاستعدادات العملياتية للانتقال إلى "خطوط انتشار جديدة" داخل قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة (حماس) ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتبادل أسرى.

وقال الجيش في بيان: "استمرارا لتوجيهات المستوى السياسي وبناءً على تقييم الوضع، بدأ الجيش الإسرائيلي الاستعدادات العملياتية تمهيدا لتنفيذ الاتفاق، ويجري في هذا الإطار تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة ملائمة في الفترة القريبة".

وأضاف: "يواصل الجيش انتشاره في الميدان واستعداده لأي تطور عملياتي محتمل".

وفجر الخميس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب جيش الاحتلال منه، ودخول المساعدات للقطاع، وتبادل الأسرى.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق الخميس، للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

(حماس): الفصائل رشحت 40 اسماً لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد الحرب

سموتريتش: لن أصوت لصالح الصفقة ويجب تدمير حماس بعد عودة &quot;الرهائن&quot;

إعلام الاحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بغزة بعد مصادقة الحكومة عليه

جيش الاحتلال يعلن بدء الاستعداد لإعادة الانتشار في قطاع غزة

(القناة 13) الإسرائيلية: المناقشات مستمرة حول هويات الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم

تفاصيل جديدة حول آلية تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

فصائل فلسطينية تعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

سلطة النقد: نعمل على إعادة الخدمات المصرفية بغزة في أقرب وقت ممكن

