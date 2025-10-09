تفاصيل جديدة حول آلية تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أعلن عن التوصل إليه فجر اليوم الخميس في شرم الشيخ بمصر.وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإنه حتى هذه اللحظات لا تزال هناك مناقشات في شرم الشيخ حول أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، لافتة إلى أن الوفد الإسرائيلي ينتظر هناك القائمة النهائية وبعدها فقط سيعود إلى إسرائيل استعدادًا لاجتماع الحكومة هذا المساء.وذكرت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيقع، أنه من المرجح أن تستغرق عملية إعادة جثث القتلى أكثر من 72 ساعة.وقالت: "كجزء من التوصل إلى تفاصيل الاتفاق، تقرر إنشاء قوة مهام مشتركة دولية تحاول تحديد مكان الجثث الذين لم تعثر عليهم حماس. ستشارك في القوة إسرائيل، مصر، قطر، الولايات المتحدة وربما تركيا أيضًا. هدفهم: الوصول إلى النقاط التي توجد معلومات استخباراتية تفيد بأن الجثث دُفنت هناك وتحديد مواقعهم".وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الأحياء: لم يُعرف بعد بالضبط متى سيتم إطلاق سراحهم - من اللحظة التي تنسحب فيها إسرائيل إلى الخط الأصفر سيبدأ العد التنازلي لـ 72 ساعة. في إسرائيل يقدرون أن ذلك سيحدث إما يوم الأحد أو الاثنين.وأوضحت أن الهدف هو تنفيذ عملية الإفراج دفعة واحدة، لكن هناك صعوبات لوجستية قد تتطلب أكثر من دفعة واحدة.