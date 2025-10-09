سلطة النقد: نعمل على إعادة الخدمات المصرفية بغزة في أقرب وقت ممكن

رام الله - دنيا الوطنقالت سلطة النقد الفلسطينية، إنها تبذل جهودا حثيثة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.وقال محافظ سلطة النقد، يحيى الشنار، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "سلطة النقد، وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، ملتزمة بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة، وتعمل بالتعاون مع مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة".وأكد الشنار "استمرار سلطة النقد في أداء دورها الوطني لخدمة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده".