(يديعوت أحرونوت): إسرائيل تقرّ تشكيل قوة دولية للبحث عن الأسرى المفقودين في غزة

ويأتي هذا التطور في ظل الجهود الجارية لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة (حماس)، الذي يتضمن تبادل الأسرى وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وفق خريطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.





وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن بعض الأسرى الذين فُقد الاتصال بهم خلال الحرب الأخيرة في غزة قد قتلوا، فيما لا تزال أماكن جثثهم مجهولة، ما دفع لتشكيل قوة دولية مختصة بالبحث عنهم واستعادتهم.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الخميس، أن إسرائيل خلصت إلى تقدير يفيد بعدم قدرة حركة (حماس) على تحديد أماكن جثث جميع الأسرى القتلى، ما دفع إلى قرار بتشكيل قوة مهام متعددة الجنسيات تتولى مهمة تحديد أماكنهم واستعادتهم.وفي السياق ذاته، نقلت (قناة i24) الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل قوة دولية مكلّفة بالبحث عن المختطفين المفقودين، في إطار الجهود الجارية لتنفيذ بنود الاتفاق مع حماس.