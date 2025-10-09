الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس وتؤكد استعدادها لدعم غزة

رام الله - دنيا الوطنرحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بالاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين إسرائيل وحركة حماس لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في قطاع غزة.وقال غوتيريش في بيان رسمي: "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بصورة كريمة. يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، ووقف القتال نهائياً. يجب أن تنتهي المعاناة".وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية والمشاركة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المتضرر جراء الحرب. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "احترام بنود الاتفاق بالكامل".وأشاد غوتيريش بـ"الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوسط لتحقيق هذا الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه"، مضيفاً: "أحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام وأمن".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خطوط متفق عليها كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم"، وأن "إطلاق سراح جميع الرهائن سيتم قريباً جداً".واختتم ترامب قائلاً: "إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين ساهموا في تحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!".