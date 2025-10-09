شؤون فلسطينية

حماس: ننتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم

حماس: ننتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أنها بانتظار الموافقة النهائية على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، تمهيداً لإعلانها رسمياً خلال الساعات المقبلة.

وقالت الحركة في بيان رسمي: "سلّمنا قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق، وننتظر المصادقة النهائية على الأسماء تمهيداً لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة".

من جهتها ، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين حوّلت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة، قبل إعادة القوائم إلى "حماس".

وكانت "حماس" قد أعلنت فجر اليوم التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة، يشمل انسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.

وأشادت الحركة بجهود الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، مثمّنة في الوقت ذاته "المساعي الجادة التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائياً وضمان انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع".

ودعت "حماس" الرئيس الأميركي والدول الضامنة والأطراف العربية والدولية إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق وعدم السماح لها بالمماطلة أو التنصّل من التزاماتها".

