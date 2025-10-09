دولي

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو:الحكومة ستجتمع للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الخميس، إن حكومته ستجتمع اليوم للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وأوضح نتنياهو في بيان مقتضب: "بعون الله، سنعيدهم جميعاً إلى ديارهم"، في إشارة إلى الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس منذ بداية الحرب.

ويأتي تصريح نتنياهو بعد دقائق من إعلان ترامب أن المرحلة الأولى من خطة السلام قد تم توقيعها من الجانبين، وتشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها، تمهيداً لتحقيق "سلام قوي ودائم"، على حدّ تعبيره.

ولم يصدر عن مكتب نتنياهو حتى الآن أي تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني أو الآليات المتفق عليها لتنفيذ الاتفاق.

