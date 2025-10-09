حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الخميس، توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة بعد مفاوضات وصفتها بـ"المسؤولة والجادة" جرت في مدينة شرم الشيخ، على أساس مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقالت الحركة في بيان رسمي إن الاتفاق ينص على إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.وأعربت حماس عن تقديرها للجهود التي بذلها الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، مشيدة في الوقت نفسه بـ"جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائياً وضمان انسحاب الاحتلال بشكل كامل من القطاع".ودعت الحركة الولايات المتحدة والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة وعدم السماح لها بالمماطلة أو التنصل من التزاماتها.كما وجهت الحركة تحية إلى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل والشتات، مثمنة "صموده وتضحياته في مواجهة مشاريع الاحتلال ومحاولاته لإخضاعه وتهجيره".وأكدت حماس في ختام بيانها أن تضحيات الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى، وأن الحركة ستبقى متمسكة بحقوقه الوطنية حتى نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.