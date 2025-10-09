شؤون فلسطينية

ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطة السلام

ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطة السلام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الخميس، عبر منصة "تروث سوشال"، توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي يقودها، مؤكداً أن الاتفاق سيؤدي إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين قريباً جداً.

وأوضح ترامب أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه، في خطوة أولى نحو تحقيق "سلام قوي ودائم"، مشدداً على أن جميع الأطراف سيتم التعامل معها بعدل وإنصاف.

وفي تصريحات سابقة مساء الأربعاء، أشار ترامب إلى إمكانية توجهه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الحالي لمتابعة تنفيذ الاتفاق، قائلاً: "المفاوضات تسير بشكل جيد جداً، ونأمل أن يتحقق السلام في المنطقة قريباً."

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء توصلوا الليلة إلى اتفاق كامل بشأن بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل وقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

أخبار ذات صلة

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وينص على انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطة السلام

ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطة السلام

مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق جميع أسرى الاحتلال وتأجيل تسليم الجثامين

مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق جميع أسرى الاحتلال وتأجيل تسليم الجثامين

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

الأمم المتحدة: ربع المصابين في غزة هم أطفال

الأمم المتحدة: ربع المصابين في غزة هم أطفال

رحلة العالم الفلسطيني عمر ياغي من غرفة متواضعة إلى نوبل للكيمياء 2025

رحلة العالم الفلسطيني عمر ياغي من غرفة متواضعة إلى نوبل للكيمياء 2025

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

النونو من شرم الشيخ: قدمنا الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

النونو من شرم الشيخ: قدمنا الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة