ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطة السلام

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الخميس، عبر منصة "تروث سوشال"، توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي يقودها، مؤكداً أن الاتفاق سيؤدي إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين قريباً جداً.وأوضح ترامب أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه، في خطوة أولى نحو تحقيق "سلام قوي ودائم"، مشدداً على أن جميع الأطراف سيتم التعامل معها بعدل وإنصاف.وفي تصريحات سابقة مساء الأربعاء، أشار ترامب إلى إمكانية توجهه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الحالي لمتابعة تنفيذ الاتفاق، قائلاً: "المفاوضات تسير بشكل جيد جداً، ونأمل أن يتحقق السلام في المنطقة قريباً."من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء توصلوا الليلة إلى اتفاق كامل بشأن بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل وقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقاً.