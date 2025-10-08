السودان: قصف مستشفى الفاشر يسفر عن 12 قتيلاً و17 جريحاً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأربعاء أن مستشفى في مدينة الفاشر تعرض لقصف مباشر أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 17 آخرين، بينهم طبيبة وأعضاء من طاقم التمريض.وأوضحت الشبكة أن القصف طال مستشفى كان مكتظاً بالمرضى والعاملين الصحيين، واصفة الهجوم بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" تكشف عن تجاهل كامل لحياة المدنيين وانتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي المرافق الطبية.وحملت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجوم، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة وحماية المرافق الصحية والمواطنين في الفاشر، الذين يعانون من انهيار شبه كامل للنظام الصحي في المدينة.وشددت الشبكة على أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يشكل "تواطؤاً متعمداً" يتيح لقوات الدعم السريع مواصلة استهداف المدنيين والأطباء والمرضى داخل المستشفيات.