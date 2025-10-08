دولي

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يختار رئيس وزراء جديداً خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، مشيراً إلى أن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أصبح ضئيلاً.

وقال لوكورنو لقناة "فرانس 2": "أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال يومين". وأضاف أن مهمته كرئيس للحكومة قد "انتهت".

وكان لوكورنو قد بدأ، منذ الثلاثاء، سلسلة مشاورات وصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" مع القوى السياسية بتكليف من ماكرون، في محاولة لإيجاد حلول للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بعد تقديمه استقالته.

وكشف لوكورنو أن غالبية الأطراف السياسية لا ترغب في حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، مؤكداً أن "ما ينقصنا هو القدرة على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان".

وأكد لوكورنو أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "منفصلة تماماً عن الطموحات الرئاسية"، مضيفاً: "الوضع صعب بما فيه الكفاية. نحن بحاجة إلى فريق يركز على العمل الجاد لحل مشاكل البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأشار لوكورنو إلى أن "الموقف بشأن نظام المعاشات لا يزال أحد أبرز النقاط الشائكة، وسيستمر النقاش حوله حتى التوصل إلى حلول مناسبة".

أخبار ذات صلة

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا &quot;خطة بديلة&quot; لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا "خطة بديلة" لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا &quot;خطة بديلة&quot; لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا "خطة بديلة" لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق &quot;نوبل&quot; للسلام إذا أنجز تلك المهمة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق "نوبل" للسلام إذا أنجز تلك المهمة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"