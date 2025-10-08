فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يختار رئيس وزراء جديداً خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، مشيراً إلى أن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أصبح ضئيلاً.وقال لوكورنو لقناة "فرانس 2": "أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال يومين". وأضاف أن مهمته كرئيس للحكومة قد "انتهت".وكان لوكورنو قد بدأ، منذ الثلاثاء، سلسلة مشاورات وصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" مع القوى السياسية بتكليف من ماكرون، في محاولة لإيجاد حلول للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بعد تقديمه استقالته.وكشف لوكورنو أن غالبية الأطراف السياسية لا ترغب في حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، مؤكداً أن "ما ينقصنا هو القدرة على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان".وأكد لوكورنو أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "منفصلة تماماً عن الطموحات الرئاسية"، مضيفاً: "الوضع صعب بما فيه الكفاية. نحن بحاجة إلى فريق يركز على العمل الجاد لحل مشاكل البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة".وأشار لوكورنو إلى أن "الموقف بشأن نظام المعاشات لا يزال أحد أبرز النقاط الشائكة، وسيستمر النقاش حوله حتى التوصل إلى حلول مناسبة".